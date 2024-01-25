Знищення Іл-76 під Бєлгородом: військовий аналітик спіймав російську пропаганду на брехні

Збиття транспортника у Бєлгородській області стало для ворога інструментом інформаційної спецоперації

Пропагандистський галас у Росії навколо падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ є провокацією Кремля для зриву військово-технічної співпраці Заходу з Україною. Про це у розмові з "Телеграфом" розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Розбіжності в даних

Експерт звернув увагу розбіжності у даних, озвучуваних російською стороною. Так, депутат Держдуми Росії Картаполов стверджує, що на борту одного літака було 65 українських військовополонених, а на іншому — ще 80 осіб. Загалом — 145 осіб.

— А тепер основне. Картаполов стверджує, що сторони готували обмін у форматі 192 на 192. Тобто, один до одного. Але тоді виникає питання. 192 готувала російська сторона до обміну, а везли на обмін 145, де ще 47 українських бранців? Тобто, Картаполов фактично одразу визнає той факт, що РФ пішла на зрив обміну військовополонених, — каже аналітик.

Окрім того, російська сторона не пояснила, навіщо було залучено два Іл-76, якщо один літак здатен перевозити до 130 бійців з парашутами, особистою зброєю та боєприпасами, а без них — то й навіть більше.

— Ще один момент. Російські пабліки, на які так люблять посилатися українські ЗМІ, повідомляють, що на момент вибухів пілоти почали викидати з кабіни якісь предмети. Відповідно, постає запитання: якщо це ураження літака на території РФ, для чого необхідно викидати ці предмети? Це ж не ворожа територія, де треба позбутися об'єктів, які були на борту літака. Знову запитання, що тоді перевозили? Військовополонених чи все ж таки військове спорядження? Не сходиться, — стверджує Дмитро Снєгирьов.

Військовий аналітик звертає увагу на те, що Іл-76 був збитий у той час, коли в Бєлгородській області була оголошена ракетна небезпека. Тоді ЗСУ начебто атакували тилові райони РФ з використанням безпілотників. Російська сторона підтверджує цей факт. Причому удари завдавалися одночасно по декількох областях Російської Федерації: Білгородській, Орловській та інших.

Щобільше, згідно з російськими вимогами на момент ракетних ударів, або ударів з використанням БПЛА, у всіх аеропортах, аеродромах вводиться план "ковер", який забороняє бортам знаходитися у повітрі.Однак росіяни підняли два Іл-76 у повітря, наражаючи на смертельну небезпеку не тільки українських військовополонених, а й членів екіпажу.

Окупанти звинуватили в збитті літака українську систему протиповітряної оборони IRIS-T. Однак відстань від точки збиття до начебто точки запуску ракети (селище Липці Харківської області) це приблизно 130 кілометрів. А дальність дії системи IRIS-T становить лише 40.

— Знов не сходиться. Таким чином, звинувачення Росії в збитті літака українською стороною є абсолютно безпідставними, — каже Снєгирьов.

Мета провокації

Як наголошує військовий аналітик, мета провокації Росії полягає у зриві військово-технічної співпраці з Україною.

— Напередодні збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони країн НАТО, на якій було вирішено питання про передачу Україні засобів враження далекого радіусу дії. Росія вважає, що ці засоби можуть бути використані для ударів по її території, — каже експерт.

За його словами, галасом навколо збиття транспортника Москва намагається показати, що Київ начебто порушує взяті на себе зобов'язання щодо незастосування західних зразків зброї по території Росії. Це може призвести до того, що західні партнери України відмовляться від передачі їй цих засобів.

— Також збиттям літака Іл-76 Росія намагається налякати західні країни ядерним ударом. Вона заявила, що має всі підстави відповідати адекватно, причому натякаючи, що скоріше за все й на ядерний сценарій. Це повторення тієї ситуації, яка була 30 грудня в Бєлгороді, — заявив Снєгирьов.

Тоді російська сторона звинуватила Україну в тому, що ЗСУ завдали удару по Бєлгороду, що призвело до численних жертв серед цивільного населення. Однак пізніше з'ясувалося, що російські військові самі помилково обстріляли свій склад боєприпасів.

Провокація ворога мала на меті заблокувати нам передачу боєприпасів до САУ. Та вже через три дні Чехія передала ЗСУ 26 самоходок Dana-М2, які вважаються одним з найкращих у своєму класі.

На думку Снєгирьова, Росія продовжує вдаватися до провокацій, щоб зірвати військово-технічну співпрацю української сторони із Заходом, дискредитувати Київ, залякати його партнерів і зірвати всі поставки.

Експерт пояснив, що ворог вміло маніпулює інформацією, щоб досягти своєї мети. У подібних випадках РФ швидко поширює свої наративи, які часто важко перевірити. Тому не слід довіряти російським поясненням і розслідуванням. Інформацію, яка буде надходити від Кремля, треба сприймати з великою обережністю.