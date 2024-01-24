Генштаб признал, что Ил-76 сбили ВСУ? Сделано официальное заявление

ВСУ будет контролировать воздушное пространство для уменьшения ракетной угрозы

Генштаб Вооруженных сил Украины сделал первое заявление на фоне падения самолета в Белгородской области. Военные и впредь будут принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении. ВСУ четко отслеживают точки запусков ракет.

Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале "Генеральный штаб ВСУ". Отмечается, что российские оккупанты не могут добиться успехов на поле боя, потому продолжают террор мирных городов и сел, в частности на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и гражданских убийств заметны и в других городах. Только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине.

"Применено: 26 ОКР С-300, 3 БР "Искандер-М". В результате погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены — 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе — одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов. Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации", — говорится в сообщении.

Интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода.

"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — отметили в Генштабе.

Очевидно, заявление сделано в связи с катастрофой самолета Ил-76 в Белгородской области.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Россия в свою очередь обвинила в крушении самолета ВСУ и заявила, что на борту находились более 60 украинцев военнопленных. Однако в сети эту информацию некоторые сочли за ИПСО. После этого в стране-агрессоре сделали еще одно заявление, сказав, что обмена пленными теперь не будет.