Падение Ил-76 в России: у Зеленского сделали заявление

В Офисе президента Украины сделали заявление по поводу падения Ил-76 в РФ. Там сказали, что власти скоро выступят с официальным комментарием.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Reuters. По его словам, комментарии официального Киева по поводу ИЛ-76 от власти поступят чуть позже.

"Необходимо время для уточнения всех данных", — объяснил он.

В это же время, стоит отметить, что бывший украинский военнопленный Макс Колесников усомнился, что 65 пленных летели в сопровождении всего трёх конвоиров. Он говорит, что это маловероятно, судя по своему личному опыту.