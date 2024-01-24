Падение Ил-76 в России: у Зеленского сделали заявление
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В Офисе президента Украины сделали заявление по поводу падения Ил-76 в РФ. Там сказали, что власти скоро выступят с официальным комментарием.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Reuters. По его словам, комментарии официального Киева по поводу ИЛ-76 от власти поступят чуть позже.
"Необходимо время для уточнения всех данных", — объяснил он.
В это же время, стоит отметить, что бывший украинский военнопленный Макс Колесников усомнился, что 65 пленных летели в сопровождении всего трёх конвоиров. Он говорит, что это маловероятно, судя по своему личному опыту.