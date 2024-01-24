Падіння Іл-76 у Росії: у Зеленського зробили заяву

Колишні полонені мають серйозні сумніви щодо версії росіян

В Офісі президента України зробили заяву щодо падіння Іл-76 у РФ. Там сказали, що влада скоро виступить з офіційним коментарем.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в розмові з Reuters. За його словами, коментарі офіційного Києва з приводу ІЛ-76 надійдуть трохи згодом.

"Потрібен час для уточнення всіх даних", — пояснив він.

Водночас, варто зазначити, що колишній український військовополонений Макс Колесников засумнівався, що 65 полонених українців нібито летіли у супроводі трьох конвоїрів (як стверджує Росія, заявляючи, що літак збили ЗСУ). Він каже, що це малоймовірно, судячи зі свого особистого досвіду.

"Коли мене везли літаком з Брянська до Бєлгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. 3 охоронці, ага… Думаю, що це тонке місце, яке показує брехню їхньої версії в цілому", — каже він.

Нагадаємо, що джерела УП у Збройних силах стверджують, що літак перевозив ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область.

У Міноборони України не можуть підтвердити, що літак збили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію", повідомляє "Супільне".

Міноборони РФ заявило, що на борту Іл-76 нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Білгородської області для обміну, 6 членів екіпажу літака та троє супроводжуючих.

В українській розвідці повідомили "Телеграфу", що поки не можуть розголошувати подробиці інцидент із збитим літаком Іл-76 у Білгородській області. Зокрема і про те, чи збили його ЗСУ та чи були на борту українські військовополонені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Путіна зробили гучну заяву щодо обміну полоненими у зв’язку з падінням Іл-76.