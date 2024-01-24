У Координаційному штабі прокоментували заяву РФ про "українських військовополонених" в Іл-76

У Координаційному штабі поводження з військовополоненими (КШОВ) прокоментували заяви росіян про те, що на борту Іл-76, який впав у РФ нібито були українські полонені. Там зараз зайняті аналізом інформації.

Про це повідомляє прес-служба КШОВ. Там заявили, що Координаційний штаб та інші профільні структури зараз збирають та аналізують всю необхідну інформацію.

"До оголошення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", — просять у КШОВ.

Там також нагадали, що ворог зараз активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

"Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", — йдеться у повідомленні.