В Координационном штабе прокомментировали заявление РФ об "украинских военнопленных" в Ил-76

Украинские СМИ просят ответственно относиться к распространению чувствительной информации

В Координационном штабе по обращению с военнопленными (КШОВ) прокомментировали заявления россиян о том, что на борту Ил-76, который упал в РФ якобы были украинские пленные. Там сейчас заняты анализом информации.

Об этом сообщает пресс-лужба КШОВ. Там заявили, что Координационный штаб и другие профильные структуры сейчас собирают и анализируют всю необходимую информацию.

"До оглашения официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", — просят в КШОВ.

Там также напомнили, что враг сейчас активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества.

"Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", — говорится в сообщении.

Отметим, что источники УП в Вооруженных силах утверждают, что самолет перевозил ракеты С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область.

В Минобороны Украины не могут подтвердить, что самолет сбили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", сообщает "Суспильне".

Минобороны РФ заявило, что на борту Ил-76 якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

В украинской разведке сообщили "Телеграфу", что пока не могут разглашать подробности инцидент со сбитым самолетом Ил-76 в Белгородской области. В частности и о том, сбили ли его ВСУ и были ли на борту украинские военнопленные.

В это же время известный украинский блогер Денис Казанский, ссылаясь на собственные источники пишет, что "никакого обмена пленными на ближайшее время не планировалось, да и самолетами наших пленных не возят". По его мнению, историю с пленными на борту россияне якобы просто придумали, чтобы "расправиться с теми военными, которые сейчас находятся в плену, и списать на эту катастрофу".

Напомним, ранее мы писали о том, что у Путина сделали громкое заявление по обмену пленными в связи с падением Ил-76.