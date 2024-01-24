Катастрофа Іл-76: аналітики знайшли цікаву зачіпку в заявах путінців
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РФ вже давно намагалася припинити будь-які обміни полоненими
Заява глави комітету держдуми РФ з оборони Андрія Картопалова про припинення обміну полоненими з вини України стала одним із елементів пазлу щодо падіння російського літака Іл-76 на Білгородщині. Такі заяви не робляться настільки швидко, та ще й без узгодження із диктатором Володимиром Путіним.
У Telegram-каналі "InformNapal" аналітики звернули увагу на цю важливу деталь. Вони зазначили, що країна-агресор вже давно намагалася припинити обмін.
"Справа в тому, що РФ вже давно намагалася припинити будь-які обміни полоненими й навіть не подавала на обмін своїх кадрових солдатів і офіцерів армії РФ, віддаючи перевагу зекам рецидивістам. Про це говорили вже протягом декількох місяців", — наголошується в повідомленні.
Аналітики припускають, що ситуація могла бути планованою і Картопалов виступає як медіатор поширення російської дезінформації. Вона має одразу кілька цілей:
- переконати союзників України, що постачання систем ППО "небезпечні" для самих українців,
- знайти виправдання для російських матерів, чому РФ припиняє обміни,
- перекласти відповідальність на Україну та інші верстви операції.
"Видно, що росіяни виявилися підготовленими до цієї події, що вказує на попередній етап медійної підготовки транслювати заплановані меседжі", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Пізніше у Міноборони РФ заявили, що на борту були українські військовополонені. Однак у соцмережах стали сумніватися у цій інформації та порахували її ІПСО. Пізніше у Головному управлінні розвідки України підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Однак зараз він не проходить.