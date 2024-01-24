Катастрофа Іл-76: аналітики знайшли цікаву зачіпку в заявах путінців

РФ вже давно намагалася припинити будь-які обміни полоненими

Заява глави комітету держдуми РФ з оборони Андрія Картопалова про припинення обміну полоненими з вини України стала одним із елементів пазлу щодо падіння російського літака Іл-76 на Білгородщині. Такі заяви не робляться настільки швидко, та ще й без узгодження із диктатором Володимиром Путіним.

У Telegram-каналі "InformNapal" аналітики звернули увагу на цю важливу деталь. Вони зазначили, що країна-агресор вже давно намагалася припинити обмін.

"Справа в тому, що РФ вже давно намагалася припинити будь-які обміни полоненими й навіть не подавала на обмін своїх кадрових солдатів і офіцерів армії РФ, віддаючи перевагу зекам рецидивістам. Про це говорили вже протягом декількох місяців", — наголошується в повідомленні.

Аналітики припускають, що ситуація могла бути планованою і Картопалов виступає як медіатор поширення російської дезінформації. Вона має одразу кілька цілей:

переконати союзників України, що постачання систем ППО "небезпечні" для самих українців,

знайти виправдання для російських матерів, чому РФ припиняє обміни,

перекласти відповідальність на Україну та інші верстви операції.

"Видно, що росіяни виявилися підготовленими до цієї події, що вказує на попередній етап медійної підготовки транслювати заплановані меседжі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Пізніше у Міноборони РФ заявили, що на борту були українські військовополонені. Однак у соцмережах стали сумніватися у цій інформації та порахували її ІПСО. Пізніше у Головному управлінні розвідки України підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Однак зараз він не проходить.