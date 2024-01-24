Крушение Ил-76: аналитики нашли интересную зацепку в заявлениях путинцев

РФ уже давно пыталась прекратить какие-либо обмены пленными

Заявление главы комитета госдумы РФ по обороне Андрея Картопалова о прекращении обмена пленными по вине Украины стало одним из элементов пазла по падению российского самолета Ил-76 на Белгородщине. Такие заявления не делаются настолько быстро, да еще и без согласования с диктатором Владимиром Путиным.

В Telegram-канале "InformNapal" аналитики обратили внимание на эту важную деталь. Они отметили, что страна-агрессор уже давно пыталась прекратить обмен.

"Дело в том, что РФ уже давно пыталась прекратить какие-либо обмены пленными и даже не подавала на обмен своих кадровых солдат и офицеров армии РФ, предпочитая зэков рецидивистов. Об этом говорили уже в течение нескольких месяцев", — отмечается в сообщении.

Аналитики предполагают, что ситуация могла быть планированной и Картопалов выступает как медиатор распространения российской дезинформации. У нее есть сразу несколько целей:

убедить союзников Украины, что поставки систем ПВО "опасны" для самих украинцев,

найти оправдание для российских матерей, почему РФ прекращает обмены,

переложить ответственность на Украину и другие слои операции.

"Видно, что россияне оказались подготовлены к этому событию, что указывает на предварительный этап медийной подготовки транслировать запланированные месседжи", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Позже в Минобороны РФ заявили, что на борту были украинские военнопленные. Однако в соцсетях стали сомневаться в этой информации и посчитали ее ИПСО. Позже в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными. Однако сейчас он не проходит.