Мінус Іл-76 – що означає його втрата для російських окупантів

Навіть один літак важливий для РФ із двох причин

Падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області РФ завдало не лише чергового удару по репутації Військово-космічних сил країни-окупанта, а й пристойних економічних та виробничих збитків. Так, хоча всього на озброєнні РФ є не менше 100 таких повітряних суден, втрата навіть одного — це чимала шкода.

Так, як пише військовий експерт Андрій Харук, Іл-76МД становить основу військової авіатранспортних сил РФ і здатний перевозити від 48 до 60 тонн вантажів або 126 парашутистів. При цьому до 2006 року їхнє виробництво знаходилося навіть не в Росії, а в Таджикистані.

Як пише експерт, з 2006-го РФ перенесла випуск Іл-76МД на свою територію в Ульяновськ і покращила його, збільшивши вантажопідйомність до 60 тонн. Однак виробництво на новому місці працювало вкрай погано, перший покращений варіант Іл-76МД90 був випущений лише 2019-го, а до кінця 2022 року їх зробили лише 14. Тобто, середній обсяг виготовлення становив близько чотирьох літаків на рік.

Таким чином, втрата навіть одного Іл-76МД для РФ — це приблизно три місяці роботи єдиного заводу, який їх виробляє, і близько 50 млн дол., які коштує сам літак.

Тим часом у Росії вже встигли заявити, що літак, що впав, нібито перевозив українських військовополонених, але ця заява вже була оскаржена експертами.