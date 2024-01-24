Опять завралась: в "списке военнопленных" с Ил-76, который распространила путинистка Симоньян, обнаружили несоответствия

Достоверность ее "списка" сомнительна

Россияне активно распространяют неподтвержденную информацию о военнопленных на борту упавшего в Белгородской области Ил-76. Фейк подхватывают кремлевские пропагандисты, публикуя "списки" якобы находившихся в самолете.

Однако среди многочисленных фамилий есть военнопленный, который был освобожден 3 января 2024 года. К такому выводу пришел "Телеграф ", сравнив фамилии, опубликованные россиянами со списком возвращенных в Украину бойцов, который распространил мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

Отметим, что "список" военнопленных опубликовала скандально известная путинистка Маргарита Симоньян. Один из перечисленных ею украинских военных — Коноваленко Максим, которого вернули во время большого обмена 3 января.

Список Симоньян

Список освобожденных из плена 3.01.2024

Более того, Андрющенко отметил, что "список" Симоньян может как быть, так не быть фейковым полностью, или содержать действительно достоверную информацию, поэтому его распространение может причинить моральный вред тем, чьи родные находятся в плену.

Российская служба BBC пишет, что в "списке" Симоньян действительно есть те бойцы, которые были захвачены в плен оккупантами РФ — журналисты нашли упоминания о них в соцсетях и на специализированных сайтах, посвященных военнопленным. Среди них также старшие офицеры и защитники Мариуполя, сообщает BBC.

Отметим, что также военный эксперт Александр Коваленко заметил, что на первых фото с места падения Ил-76 нет признаков разбросанных тел, хотя россияне пишут более чем о 65 человек на борту.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Украинские власти и военное командование по вопросу правдивости информации о военнопленных на борту указывают лишь на то, что идет уточнение данных и призывает воздержаться от распространения непроверенной информации.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети проанализировали карту полета транспортного Ил-76. Согласно ей, упавший в Белгородской области самолет не летел "на обмен", как заявили в РФ.