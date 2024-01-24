Вкотре забрехалась: у "списку військовополонених" з Іл-76, який поширила путіністка Симоньян, виявили невідповідності

Достовірність її "списку" сумнівна

Росіяни активно поширюють непідтверджену інформацію щодо військовополонених на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області. Фейк підхоплюють кремлівські пропагандисти, публікуючи "списки" тих, хто нібито був у літаку.

Проте серед численних прізвищ є військовополонений, якого було звільнено 3 січня 2024 року. Такого висновку дійшов "Телеграф", порівнявши прізвища опубліковані росіянами зі списком повернених в Україну бійців, який поширив мер Маріуполя Петро Андрющенко.

Зауважимо, що "список" військовополонених опублікувала скандально відома путіністка Маргарита Симоньян. Один з перерахованих нею українських військових — є Коноваленко Максим, якого повернули під час великого обміну 3 січня.

Список Симоньян

Список звільненних з полону 3.01.2024

Ба більше, Андрющенко зауважив, що "список" Симоньян може як бути, так не бути фейковим повністю, або містити дійсно достовірну інформацію, тому його поширення може заподіяти моральну шкоду тим, чиї рідні перебувають у полоні.

Російська служба BBC пише, що у "списку" Симоньян справді є ті бійці, які були захоплені в полон окупантами РФ — журналісти знайшли згадки про них у соцмережах та на спеціалізованих сайтах, присвячених військовополоненим. Серед них також є старші офіцери та захисники Маріуполя, повідомляє ВВС.

Зауважимо, що також військовий експерт Олександр Коваленко помітив, що на перших фото з місця падіння Іл-76 немає ознак розкиданих тіл, хоча росіяни пишуть про більш як 65 осіб на борту.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Українська влада та військове командування щодо питання правдивості інформації про військовополонених на борту наразі вказує лише на те, що триває уточнення даних та закликає утриматись від поширення неперевіреної інформації.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі проаналізували мапу польоту транспортного Іл-76. Згідно з нею, літак, що впав у Білгородській області, не летів "на обмін", як заявили в РФ.