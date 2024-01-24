Генштаб визнав, що Іл-76 збили ЗСУ? Зроблено офіційну заяву

ЗСУ контролюватиме повітряний простір для зменшення ракетної загрози

Генштаб Збройних сил України зробив першу заяву на тлі падіння літака у Бєлгородській області. Військові й надалі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку. ЗСУ чітко відстежують точки запусків ракет.

Таке повідомлення було опубліковано у Telegram-каналі "Генеральний штаб ЗСУ". Зазначається, що російські окупанти не можуть досягти успіхів на полі бою, тому продовжують терор мирних міст та сіл, зокрема на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та цивільних вбивств є помітним і в інших містах. Лише за останній тиждень противником завдано 19 ракетних ударів по Харківщині.

"Застосовано: 26 ЗКР С-300; 3 БР "Іскандер-М". Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено — 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі — одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків. Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", — йдеться у повідомленні.

Інтенсивність обстрілів безпосередньо пов’язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, які останнім часом прямували до аеродрому Бєлгорода.

"З урахуванням цього, Збройні Сили України й надалі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку", — зазначили у Генштабі.

Очевидно, заява зроблена у зв’язку з катастрофою літака Іл-76 у Білгородській області.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Росія своєю чергою звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту перебували понад 60 українців військовополонених. Однак у мережі цю інформацію деякі визнали за ІПСО. Після цього в країні-агресорі зробили ще одну заяву, сказавши, що обміну полоненими тепер не буде.