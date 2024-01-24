Кто был на борту Ил-76 и что с обменом пленными? ГУР дало объяснение

Возможно, речь может идти о новой провокации РФ

В разведке Украины выступили с заявлением по поводу падения российского Ил-76 и обмена пленными. В ГУР подтвердили, что РФ сорвала обмен, который должен был произойти 24 января, но там точно не знают были ли украинцы на борту самолета.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Отмечается, сейчас у разведки нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Там также объяснили, что Россия в этот раз не обеспечила безопасность наших граждан. В разведке говорят, что украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", — говорится в сообщении.

Исходя из всего вышеуказанного в ГУР делают предположение, что речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Также разведка подчеркнула, что со своей стороны, Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Россия в свою очередь обвинила в крушении самолета ВСУ и заявила, что на борту находились более 60 украинцев военнопленных. Однако в сети эту информацию некоторые сочли за ИПСО. После этого в стране-агрессоре сделали еще одно заявление, сказав, что обмена пленными теперь не будет.

Ранее мы сообщали о том, что в Генштабе сделали заявление, которое, очевидно, связано с катастрофой самолета Ил-76 в Белгородской области.