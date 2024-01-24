Хто був на борту Іл-76 і що з обміном полоненими? ГУР дало пояснення

Можливо, може йтися про нову провокацію РФ

У розвідці України виступили із заявою щодо падіння російського Іл-76 та обміну полоненими. У ГУР підтвердили, що РФ зірвала обмін, який мав відбутися 24 січня, але там точно не знають, чи були українці на борту літака.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. Зазначається, зараз розвідка не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме знаходився на борту літака і в якій кількості.

Там також пояснили, що Росія у цей раз не забезпечила безпеку наших громадян. У розвідці кажуть, що українська сторона не була повідомлена про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у певний період, як неодноразово робилося в минулому.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.", — йдеться в повідомленні.

Виходячи з усього вищезгаданого в ГУР роблять припущення, що мова може йти про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Також розвідка наголосила, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Росія у свою чергу звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту перебували понад 60 українців військовополонених. Однак у мережі цю інформацію деякі визнали за ІПСО. Після цього в країні-агресорі зробили ще одну заяву, сказавши, що обміну полоненими тепер не буде.

Раніше ми повідомляли про те, що в Генштабі зробили заяву, яка, очевидно, пов’язана із катастрофою літака Іл-76 у Білгородській області.