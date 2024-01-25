Аварія Іл-76 біля Бєлгорода: що точно відомо на цю мить

У заявах росіян помітили низку нестиковок

У середу, 24 січня, близько 10:00 у Бєлгородській області Росії зазнав аварії російський військово-транспортний літак Іл-76. "Телеграф" зібрав усю інформацію про подію, яка відома на цей час.

Першими про катастрофу повідомили російські ЗМІ. Пізніше цю інформацію підтвердив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Реакція РФ та нестиковки в даних

Після цього в Міноборони РФ заявили, що на борту Іл-76 нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, 6 членів екіпажу літака та троє супроводжуючих. Крім того, голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов звинуватив ЗСУ у нібито збитті літака і заявив, що це було "навмисно".

Також Картаполов сказав, що був ще один літак. Він також нібито перевозив полонених, але його розвернули після падіння першого.

Варто зазначити, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи аварію літака, також заявив, що на борту літака нібито перебували українські військовополонені. При цьому він зазначив, що "поки що незрозуміло до кінця, що сталося".

Російський Telegram-кана SHOT повідомив, що пілот зміг відвести Іл-76, що горить, від будинків села Яблоново, борт впав у поле. Проте паблік не підтвердив, що на борту були українські військовополонені.

Яблоново на карті

Пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала фото з нібито списком українських військовополонених, які перебували на борту Іл-76, там 65 прізвищ, але деякі з цих людей уже можуть перебувати в Україні. Є непідтверджена інформація (УНІАН посилається на список полонених, знайдений у соцмережах), що нібито дані цілих 17 осіб зі списку Симоньян збігаються із даними 17 раніше звільнених військовослужбовців ЗСУ.

Колишній військовополонений Максим Колесников засумнівався, що 65 полонених летіли у супроводі 3 конвоїрів, мовляв, зазвичай росіяни перестраховуються та надсилають більше охоронців. У його випадку це було 20 охоронців на 50 полонених.

Варто зазначити, що за добу після катастрофи Росія так і не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені.

Реакція України

Видання "Українська правда" з посиланням на Збройні сили України написало, що ЗСУ підтвердили падіння літака, заявивши, що він перевозив ракети для ЗРК С-300. Про це ж можуть свідчити особи пілотів, які служили в авіаполку, який постійно перевозив до Бєлгорода боєприпаси.

Своєю чергою Генштаб Збройних сил України оприлюднив заяву, в якій прямо не вказувалося про причетність ЗСУ до катастрофи Іл-76. У Генштабі зазначили, що й надалі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня справді було заплановано обмін військовополоненими. При цьому в ГУР зазначили, що зараз розвідка не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме знаходився на борту літака і в якій кількості.

Там також пояснили, що Росія на цей раз не забезпечила безпеку наших громадян. У розвідці кажуть, що українська сторона не була повідомлена про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у певний період, як неодноразово робилося в минулому. У ГУР зробили припущення, що може йтися про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський виступив із вимогою провести міжнародне розслідування аварії літака Іл-76. За його словами, необхідно встановити чіткі факти всіх обставин події, особливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській стороні та поза українським контролем.

Як повідомив "Телеграфу" джерела у Службі безпеки України, за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області СБУ відкрила кримінальне провадження. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі проводиться комплекс заходів щодо з’ясування всіх обставин падіння повітряного судна росіян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що немає жодних ознак, що вказують на те, що на борту Іл-76 могли бути десятки людей, як заявляють у Росії. За його словами, якби росіяни мали якісь фото чи відео, що там знаходилися наші військовополонені, то вони б їх уже використовували.

Думки фахівців

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що замість 74 осіб, про які заявили РФ, на борту літак перебували 6 членів екіпажу. Він звернув увагу, що на полі, де впав літак, немає ознак розкиданих тіл.

Російські видання "Медіазону" та "Важливі історії", а також український OSINT-аналітик "Скринька Пандори" повідомили, що російський літак летів у напрямку від кордону з Україною, а не до неї. Цього висновку вони дійшли, проаналізувавши кадри падіння літака, поширені у мережі.

Відомий український блогер Роман Шрайк, переглянувши записи, помітив важливу деталь. На його думку, фрагменти пошкодженої обшивки, посіченої осколками, можуть говорити про застосування проти літака зенітної ракети. Він повідомив, що бортовий номер літака — RF-86828.

За версією блогера, "літак Іл-76 летів до Бєлгорода, там вивантажив чи то людей, чи то вантаж, а потім злетів і невдовзі був збитий ЗСУ". Він наголосив, що після цього "російська сторона психанула, скасувала обмін і видала свою версію".

Нагадаємо, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов заявив "Телеграфу", що пропагандистський галас у Росії навколо падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ є провокацією Кремля для зриву військово-технічного співробітництва Заходу з Україною.