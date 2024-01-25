ISW: російські терористи використовують аварію власного Іл-76 для пропагандистської брехні

Російська пропаганда почала сипати агресивними та бездоказовими заявами, переслідуючи низку цілей

Російські пропагандисти використовують катастрофу власного літака Іл-76, на борту якого загинув увесь екіпаж, для створення власної пропагандистської брехні. Зокрема пропаганда РФ намагається посіяти внутрішнє невдоволення серед українців та змусити Захід припинити військову підтримку України через цей інцидент.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 24 січня. Аналітики відзначають, що низка найбільш агресивних публічних спікерів Росії, включно з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, генералом Андрієм Картаполовим та відомим алкоголіком, заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим зробили відповідні пропагандистські заяви.

Зокрема Картаполов закликав припинити обміни військовополоненими, оскільки Україна нібито навмисно збила літак з українськими військовополоненими – при тому, що РФ не навела жодних доказів того, що на борту дійсно були українці. Медведєв звинуватив у знищенні літака "українську внутрішньополітичну боротьбу". А Лавров намагався звинуватити Україну у тероризмі та скликати вже друге за кілька днів термінове засідання Радбезу ООН – але російського міністра "послали".

Аналітики Інституту вважають, що ці заяви зроблені у рамках російських інформаційних зусиль, спрямованих на послаблення рішучості та згуртованості українського народу. Такими заявами терористи намагаються посіяти невдоволення в Україні та недовіру людей до уряду, оскільки обмін військовополоненими є чутливою темою для обох сторін та викликає відповідну реакцію.

Окрім того, російські пропагандисти та офіційні особи намагаються змусити Захід припинити постачання Україні систем ППО та ракет ППО – які стали кісткою у горлі російських терористів. Для цього пропагандисти зробили бездоказові заяви про те, що літак нібито був збитий американськими, або німецькими ракетними системами – сподіваючись, що це змусить західні країни припинити поставки.

Нагадаємо, у Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, увесь екіпаж літака загинув.

Українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Про це ж можуть свідчити особи пілотів, які служили в авіаполку, що постійно перевозив до Бєлгорода боєприпаси. Росія своєю чергою звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту нібито перебувало понад 60 українських військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про падіння в Росії літака Іл-76, на якому, за інформацією росіян, нібито були українські військовополонені, та виступив з вимогою провести міжнародне розслідування.