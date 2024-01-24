Падіння ІЛ-76 біля Білгорода. Усі нестиковки російської пропаганди

За короткий час оцінки дали усі охочі росіяни від губернатора до Держдуми, ось що з цього вийшло

У Білгородській області Росії впав російський вантажний військовий літак Іл-76. Авіатроща одразу опинилася у центрі уваги російських медіа, дипломатів і навіть дійшла до залу Держдуми РФ. Але є нюанс: кожна з версій відрізняється, не підтверджується при розборі, звинувачує "київський режим" і руки Заходу. А також тригерить українське суспільство, бо однією з версій росіян є загибель полонених захисників.

Є лише одне офіційне повідомлення від Генштабу ЗСУ України, де згадується зростання кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. ГУР не має достовірних даних, хто саме перебував на борту, відомо, що обмін мав відбутися і українську сторону не було поставлено до відома про необхідність безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород, як неодноразово робилось в минулому. Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

Реакція була миттєвою

Спочатку російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що літак впав біля села Яблуневе у Корочанському районі Білгородщини у Росії. Це — за 60 км від кордону України.

Від кордону до Яблуневого 60 км

Що на відео: лише останні секунди трощі літака, він летить, губить якийсь шматок, спалахує, падає, вибухає.

Що на фото: два уламки без тіл, заблюрена кров, поле.

Далі російська пропаганда миттєво запустила інформацію, нібито там були українські військовополонені та усі вони загинули. Аномально швидко це підтвердило Міноборони РФ та депутати Держдуми РФ. Але ось деталі цієї версії відрізняються.

Кількість людей, фейкові списки, мало охорони

За словами Міноборони РФ, на борту літака було:

65 українських військовополонених (доставляли для обміну),

6 членів екіпажу,

3 супроводжувальника-охоронця.

Shot сказав про 63 загиблих українців.

РИА Новости першими дали коментар Міноборони РФ

Пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала фото з нібито списком українських військовополонених, які були на борту Іл-76, там 65 прізвищ, але деякі з цих людей вже давно в Україні. Це Коноваленко Максим Анатолійович, обміняний 3 січня 2024 року, пише Wartears. Його взяли в полон у Маріуполі у квітні 2022 року. Є також непідтверджена інформація (УНІАН посилається на список полонених, знайдений у соцмережах), що нібито дані цілих 17 людей зі списку Симоньян збігаються з даними 17 раніше звільнених військовослужбовців ЗСУ.

Перша сторінка списку пропагандистки Маргарити Симоньян

Колишній військовополонений Максим Колесников засумнівався, що 65 полонених летіли у супроводі 3 конвоїрів, мовляв, зазвичай росіяни перестраховуються та надсилають більше число охоронців. У його випадку це було 20 охоронців на 50 полонених.

Inform Napalm пише, що дивним виглядає, що Симоньян так швидко опублікувала "список 65 полонених", проте ні вона, ні інші пропагандисти не публікують дані членів екіпажу Іл-76 та супроводжуючих осіб. Не публікують також і детальну відеофіксацію з місця події.

Літак збило ППО: українське, німецьке, американське

Росіяни миттєво почали вказувати пальцями. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на те, що взагалі перше повідомлення, яке з'явилося в російському інформаційному просторі, стосувалося того, що літак збило російське ППО. Потім акцент різко змінився на збиття українським ППО, причому із твердженням, що на борту були українські полонені, які готувалися до обміну.

Так, Міноборони РФ винуватило в атаці ЗСУ, мовляв, це були українські ракети, і заявило, що стріляли з району населеного пункту Липці Харківської області із застосуванням зенітного ракетного комплексу. За їхніми даними, обмін полоненими начебто мав відбутися у другій половині дня в середу в пункті пропуску Колотилівка на кордоні.

Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов припустив, що Іл-76 міг бути збитий ракетами ЗРК Patriot або німецькою Iris-T.

Де тіла?

Росіяни опублікували не так вже й багато фотодоказів. На одній із не дуже красномовних світлин видно уламки без багатьох тіл. Російська "База" пише, що перші тіла виявлені в радіусі 1,5 — 2 кілометри від місця падіння літака, всі вони сильно пошкоджені.

Соцмережі задаються питанням, де ж тіла, про які кажуть пропагандисти

Соцмережі задаються питанням, де ж тіла, про які кажуть пропагандисти

Куди летів Іл насправді?

Інші російські видання, опозиційні "Важливі історії" та "Медіазона" пишуть, що Іл-76 летів від кордону з Україною, а не у напрямку до неї. За їхніми даними, відео знято із центру села Яблунове у напрямку на північ.

Український OSINT-аналітик "Скринька Пандори" повідомляє, що борт, що впав під номером RA-78830, летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран, біля Сирії зник з радарів, а потім з'явився над Білгородом.

"Все вказує на те, що він привіз зброю зі Сходу. Поки що ніяких ознак, що там могли бути полонені", – пише аналітик.

Водночас вибух як для кількох тонн вибухівки був слабким.

Навіщо це могло відбуватися?

Inform Napalm припускає, що показовою є швидка медійна офіційна заява згаданого Картаполова що будь-які обміни полоненими будуть припинені нібито з вини України. Мовляв, такі заяви не робляться настільки швидко і без узгодження з Володимиром Путіним. А РФ вже давно намагалась припинити будь-які обміни полоненими і навіть не подавала на обмін своїх кадрових солдатів та офіцерів армії РФ, віддаючи перевагу зекам рецидивістам.

"Виглядає, що ситуація була спланована і Картаполов виступає як медійний медіатор поширення російської дезінформації, яка має багатошарову мету: переконати союзників України, що постачання систем ППО є "небезпечним" для самих українців, знайти виправдання для російських матерів, чому РФ припиняє обміни, перекласти відповідальність на Україну, та інші шари операції. Видно, що росіяни виявились підготовленими до цієї події, що вказує на попередній етап медійної підготовки транслювати заплановані меседжі", — пише ресурс.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає увагу на те, що зважаючи на все вищевикладене, версія росіян з військовополоненими на борту Іл-76 з кожною хвилиною руйнується як кришталевий замок. Але небезпека в іншому.

"Вони офіційно заявили, що військовополонені були на борту. Станом на 18:30 жодного речового доказу не було пред'явлено, хоча, для російської пропаганди дуже важливо показати правоту їх офіційних органів. На цьому фоні виникають побоювання, що російські терористи можуть ці "речові докази" саме готувати", — пише Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо через рік після теракту в Оленівці, де утримувалися українські полонені і коли поховають убитих захисників України.