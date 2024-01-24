Падение ИЛ-76 возле Белгорода. Все нестыковки российской пропаганды

За короткое время оценки дали все желающие россияне от губернатора в Госдуму, вот что из этого вышло

В Белгородской области России рухнул российский грузовой военный самолет Ил-76. Авиакатастрофа сразу очутилась в центре внимания российских медиа, дипломатов и даже дошла до зала Госдумы РФ. Но есть нюанс: каждая из версий отличается, не подтверждается при разборе, обвиняет "киевский режим" и руки Запада. А также триггерит украинское общество, потому что одной из версий россиян является гибель пленных защитников.

Есть только одно официальное сообщение от Генштаба ВСУ Украины, где упоминается рост количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. У ГУР нет достоверных данных, кто именно находился на борту, известно, что обмен должен был состояться и украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости безопасности воздушного пространства в районе города Белгород, как неоднократно делалось в прошлом. Это может свидетельствовать о преднамеренных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Реакция была мгновенной

Первоначально российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что самолет упал у села Яблоневое в Корочанском районе Белгородской обл. в России. Это в 60 км от границы Украины.

От границы до Яблоневого 60 км

Что на видео: только последние секунды крушения самолета, он летит, теряет какой-то кусок, загорается, падает, взрывается.

Что на фото: два обломка без тел, заблюренная кровь, поле.

Далее российская пропаганда мгновенно запустила информацию, что там были украинские военнопленные и все они погибли. Аномально быстро это подтвердило Минобороны и депутаты Госдумы РФ. Но вот детали этой версии разнятся.

Количество людей, фейковые списки, мало охраны

По словам Минобороны РФ, на борту самолета было:

65 украинских военнопленных (доставляли для обмена),

6 членов экипажа,

3 сопровождающих-охранника.

Shot сказал о 63 погибших украинцах.

РИА Новости первыми дали комментарий Минобороны РФ

Пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала фото с якобы списком украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, там 65 фамилий, но некоторые из этих людей уже давно в Украине. Это Коноваленко Максим Анатольевич, обмененный 3 января 2024 года, пишет Wartears. Его взяли в плен в Мариуполе в апреле 2022 года. Есть также неподтвержденная информация ( УНИАН ссылается на список пленных, найденный в соцсетях), что якобы данные целых 17 человек из списка Симоньян совпадают с данными 17 ранее уволенных военнослужащих ВСУ.

Первая страница списка пропагандистки Маргариты Симоньян

Бывший военнопленный Максим Колесников усомнился, что 65 пленных летели в сопровождении 3 конвоиров, мол, обычно россияне перестраховываются и присылают большее число охранников. В его случае это было 20 телохранителей на 50 пленных.

Inform Napalm пишет, что странно, что Симоньян так быстро опубликовала "список 65 пленных", однако ни она, ни другие пропагандисты не публикуют данные членов экипажа Ил-76 и сопровождающих лиц. Не публикуют также и подробную видеофиксацию с места происшествия.

Самолет сбил ПВО: украинское, немецкое, американское

Русские мгновенно начали указывать пальцами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на то, что вообще первое сообщение, появившееся в российском информационном пространстве, касалось того, что самолет сбил российское ПВО. Затем акцент резко изменился в сбыт украинским ПВО, причем с утверждением, что на борту были украинские пленники, которые готовились к обмену.

Так, Минобороны РФ обвиняло в атаке ВСУ, мол, это были украинские ракеты и заявили, что стреляли из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. По их данным, обмен пленными вроде бы должен был состояться во второй половине дня в среду в пункте пропуска Колотиловка на границе.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что Ил-76 мог быть сбит ракетами ЗРК Patriot или на немецком Iris-T.

Где тела?

Россияне опубликовали не так уж много фотодоказательств. На одной из не очень красноречивых фотографий видны обломки без многих тел. Российская "База" пишет, что первые тела обнаружены в радиусе 1,5 — 2 километра от места падения самолета, все они сильно повреждены.

Соцсети задаются вопросом, где же тела, о которых говорят пропагандисты

Соцсети задаются вопросом, где же тела, о которых говорят пропагандисты

Куда летел Ил на самом деле?

Другие российские издания, оппозиционные "Важные истории" и "Медиазона" пишут, что Ил-76 летел от границы с Украиной, а не по направлению к ней. По их данным, видео снято с центра села Яблуново в направлении на север.

Украинский OSINT-аналитик "Ящик Пандоры" сообщает, что упавший под номером RA-78830 борт летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран, возле Сирии исчез с радаров, а затем появился над Белгородом.

"Все указывает на то, что он привез оружие с Востока. Пока никаких признаков, что там могли быть пленены", – пишет аналитик.

В то же время взрыв для нескольких тонн взрывчатки был слабым.

Зачем это могло происходить?

Inform Napalm предполагает, что показательным является быстрое медийное официальное заявление упомянутого Картаполова, что любые обмены пленными будут прекращены якобы по вине Украины. Мол, такие заявления не делаются столь быстро и без согласования с Владимиром Путиным. А РФ уже давно пыталась прекратить какие-либо обмены пленными и даже не подавала на обмен своих кадровых солдат и офицеров армии РФ, предпочитая зэков рецидивистов.

"Похоже, что ситуация была спланирована и Картаполов выступает как медийный медиатор распространения российской дезинформации, имеющая многослойную цель: убедить союзников Украины, что поставка систем ПВО является "опасной" для самих украинцев, найти оправдание для российских матерей, почему РФ прекращает обмены, перевести ответственность на Украину и другие слои операции. Видно, что россияне оказались подготовленными к этому событию, что указывает на предварительный этап медийной подготовки транслировать запланированные месседжи", — пишет ресурс.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает внимание на то, что судя по всему вышеизложенному, версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 с каждой минутой разрушается как хрустальный замок. Но опасность в другом.

"Они официально заявили, что военнопленные были на борту. По состоянию на 18:30 ни одного вещественного доказательства не было предъявлено, хотя для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти". вещественные доказательства именно готовить, — пишет Коваленко.

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