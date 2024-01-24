Лавров вимагає терміново зібрати Радбез ООН через падіння ІЛ-76, але його "дипломатично послали": подробиці

Засідання Ради безпеки ООН відбудеться, але не тоді, коли хоче Росія

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вимагав зібрати термінове засідання Ради безпеки ООН після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. Однак йому відмовили.

Про це повідомляють РосЗМІ, зокрема ТАСС. Засідання планували провести о 23:00 за московським часом (22:00 за київським часом).

Глава російського МЗС продовжив просувати непідтверджену інформацію про те, що на борту військово-транспортного літака, що впав, були українські полонені. Він заявив, що Україна нібито збила повітряне судно і сама зірвала обмін полоненими, але додав, що точних даних не має.

"Замість того, щоб цей обмін відбувся, українська сторона з району в Харківській області завдала зенітних ракет удару по цьому фатальному літаку. Ми запросили вже термінове засідання Ради безпеки ООН о 15:00 за Нью-Йоркським часом", — сказав Лавров на пресконференції у Нью-Йорку.

Але як повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, Франція відповіла відмовою.

"Як і можна було припустити, французьке головування обрало шлях зловживання своїми повноваженнями Голови Ради Безпеки в січні та відмовляється задовольнити нашу вимогу щодо проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з терактом київського режиму проти нашого літака, який перевозив українських військовополонених для обміну", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Полянський також звинуватив Францію в тому, що вона нібито дає Україні час "вигадати хоч якесь більш-менш правдоподібне пояснення того, що відбувається". Засідання Ради безпеки ООН країна згодна провести у четвер, 25 січня о 17:00 за тихоокеанським часом або 26 січня о 00:00 за київським часом.

"Шкода, що колись славна французька дипломатія девальвувалась до такого дрібного шахрайства", — підсумував Полянський.

Український політик Борислав Береза висміяв ситуацію і заявив, що скиглення росіян уже ніхто не хоче слухати навіть в ООН. Тож країну дипломатично послали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР МО України звинуватили РФ у зриві обміну полоненими після краху Іл-76. Достовірної інформації про те, хто перебував на борту, наразі немає.