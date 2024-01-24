Рус

Лавров вимагає терміново зібрати Радбез ООН через падіння ІЛ-76, але його "дипломатично послали": подробиці

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2601
Сергій Лавров Новина оновлена 24 січня 2024, 22:38
Сергій Лавров. Фото МИД россии

Засідання Ради безпеки ООН відбудеться, але не тоді, коли хоче Росія

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вимагав зібрати термінове засідання Ради безпеки ООН після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. Однак йому відмовили.

Про це повідомляють РосЗМІ, зокрема ТАСС. Засідання планували провести о 23:00 за московським часом (22:00 за київським часом).

Глава російського МЗС продовжив просувати непідтверджену інформацію про те, що на борту військово-транспортного літака, що впав, були українські полонені. Він заявив, що Україна нібито збила повітряне судно і сама зірвала обмін полоненими, але додав, що точних даних не має.

"Замість того, щоб цей обмін відбувся, українська сторона з району в Харківській області завдала зенітних ракет удару по цьому фатальному літаку. Ми запросили вже термінове засідання Ради безпеки ООН о 15:00 за Нью-Йоркським часом", — сказав Лавров на пресконференції у Нью-Йорку.

Але як повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, Франція відповіла відмовою.

"Як і можна було припустити, французьке головування обрало шлях зловживання своїми повноваженнями Голови Ради Безпеки в січні та відмовляється задовольнити нашу вимогу щодо проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з терактом київського режиму проти нашого літака, який перевозив українських військовополонених для обміну", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Полянський також звинуватив Францію в тому, що вона нібито дає Україні час "вигадати хоч якесь більш-менш правдоподібне пояснення того, що відбувається". Засідання Ради безпеки ООН країна згодна провести у четвер, 25 січня о 17:00 за тихоокеанським часом або 26 січня о 00:00 за київським часом.

"Шкода, що колись славна французька дипломатія девальвувалась до такого дрібного шахрайства", — підсумував Полянський.

Український політик Борислав Береза висміяв ситуацію і заявив, що скиглення росіян уже ніхто не хоче слухати навіть в ООН. Тож країну дипломатично послали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР МО України звинуватили РФ у зриві обміну полоненими після краху Іл-76. Достовірної інформації про те, хто перебував на борту, наразі немає.

Теги:
#Росія #Радбез ООН #Сергій Лавров #Іл-76