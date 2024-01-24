Давно і регулярно возили зброю: ЗМІ встановили особи російських льотчиків, які загинули в Іл-76 поблизу Бєлгорода

Імена членів екіпажу вже озвучувалися українськими розвідниками на початку вторгнення

Екіпаж літака Іл-76, який зазнав катастрофи в Росії неподалік кордону України, значився в списках ГУР, як особи, які займаються перевезенням зброї та боєприпасів.

Як йдеться у розслідуванні журналістів "Схеми", родичі трьох членів екіпажу літака підтвердили їхню загибель, інформація про решту залишається непідтвердженою.

Повідомляється, що було підтверджено загибель 36-річного командира судна Станіслава Беззубкіна, штурмана Олексія Високіна та 36-річного бортінженера Андрія Пілуєва.

Станіслав Беззубкін

Олексій Високін

Андрій Пілуєв

Крім того, в соцмережах радиста повітряного судна Ігоря Саблінського вже з’явилися повідомлення, за якими можна припустити, що він теж не пережив інцидент.

Ігор Саблінський

Ще одним членом екіпажу має бути бортінженер Сергій Житєньов, проте підтвердженої інформації про його смерть поки що не надходило.

Згідно з витоками російських баз даних, місцем служби зазначеного екіпажу є 117-й військово-транспортний авіаполк.

Таку ж інформацію повідомляли і у Головному управлінні розвідки навесні 2022 року. Тоді наголошувалося, що цей полк займається "доставкою зброї та боєприпасів для вбивства мирних громадян України".

Згідно з даними з російських джерел, окремий 117-й військово-транспортний авіаційний полк (військова частина 45097) базується в Оренбурзькій області та займається "обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ".

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Росія своєю чергою звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту нібито перебувало понад 60 українців військовополонених.

Наразі в ГУР не можуть підтвердити інформацію росіян, проте там зазначають, що українській стороні повідомляють про необхідність забезпечити безпеку повітряного простору вони не ставили.