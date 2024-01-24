Давно и регулярно возили оружие: СМИ установили личности российских летчиков, погибших в Ил-76 близ Белгорода

Имена членов экипажа уже озвучивались украинскими разведчиками в начале вторжения

Экипаж самолета Ил-76, потерпевший крушение в России неподалеку от границы Украины, числился в списках ГУР, как лица, которые занимаются перевозкой оружия и боеприпасов.

Как говорится в расследовании журналистов "Схемы", родственники троих членов экипажа самолета подтвердили их гибель, информация об остальных остается неподтвержденной.

Сообщается, что была подтверждена гибель 36-летнего командира судна Станислава Беззубкина, штурмана Алексея Высокина и 36-летнего бортинженера Андрея Пилуева.

Станислав Беззубкин

Алексей Высокин

Андрей Пилуев

Кроме того в соцсетях радиста воздушного судна Игоря Саблинского уже появились сообщения, по которым можно предположить, что он тоже не пережил инцидент.

Игорь Саблинский

Еще одним членом экипажа должен быть бортинженер Сергей Житенёв, однако подтвержденной информации о его смерти пока не поступало.

Согласно утечек российских баз данных, местом службы указанного экипажа является 117-й военно-транспортный авиаполк.

Такую же информацию сообщали и в Главном управлении разведки весной 2022 года. Тогда отмечалось, что этот полк занимается "доставкой оружия и боеприпасов для убийства мирных граждан Украины".

Согласно данным из российских источников, отдельный 117-й военно-транспортный авиационный полк (войсковая часть 45097) базируется в Оренбургской области и занимается "обслуживанием военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения армии РФ".

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Россия в свою очередь обвинила в крушении самолета ВСУ и заявила, что на борту якобы находились более 60 украинцев военнопленных.

В настоящее время в ГУР не могут подтвердить информацию россиян, однако там отмечают, что украинскую сторону в известность о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства они не ставили.