"Ви що, головнокомандуючий?": Тищенко "наїхав" на Подоляка та інших політиків, які коментують падіння Іл-76 в РФ

Народний депутат вважає, що говорити на цю тему можуть лише люди "у великих погонах"

Нардеп України від "Слуги народу" Микола Тищенко прокоментував аварію Іл-76 в Росії. Він розкритикував усіх тих, хто висловився з цього приводу і нагадав, що політики мають займатися політикою.

Відео народний обранець опублікував на своїй сторінці у Facebook. Щоб висловитися про найгучнішу тему сьогоднішнього дня, Тищенко зупинився посеред вулиці у Києві.

"Коментувати та давати оцінку війни мають офіційні особи Міністерства Оборони або Головнокомандувач. Це їхня зона відповідальності перед народом та Президентом. Усі інші думки – лише суб’єктивні оціночні судження", — сказав Тищенко.

Він додав, що його колега від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко "наговорив на держзраду". Також він звернувся до радника голови ОП Михайла Подоляка та поцікавився, що він має намір з'ясувати.

"Що ви з’ясовуєте? Ви що, Головнокомандувач? Військові коментарі повинні давати ті, хто носить великі погони й тому на них велика відповідальність. А у нас, політиків, зовсім інші повноваження", — підсумував нардеп, але не став уточнювати які саме.

У коментарях під його відео не зрозуміли посилу та уточнили, раз нікому не можна коментувати аварію російського літака, навіщо сам нардеп завів розмову на цю тему.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто був на борту Іл-76, який упав у Бєлгородській області. В українській розвідці прокоментували ситуацію та розповіли нові відомості.