"Вы что, главнокомандующий?": Тищенко "наехал" на Подоляка и других политиков, комментирующих падение Ил-76 в РФ

Народный депутат считает, что говорить на эту тему могут только люди "в больших погонах"

Нардеп Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал крушение Ил-76 в России. Он раскритиковал всех тех, кто высказался на этот счет и напомнил, что политики должны заниматься политикой.

Видео народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook. Чтобы высказаться о самой громкой теме сегодняшнего дня, Тищенко остановился посреди улицы в Киеве.

"Комментировать и давать оценку войны должны официальные лица Министерства Обороны или Главнокомандующий. Это их зона ответственности перед народом и Президентом. Все остальные мнения – лишь субъективные оценочные суждения", — сказал Тищенко.

Он добавил, что его коллега от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко "наговорил на госизмену". Также он обратился к советнику главы ОП Михаилу Подоляку и поинтересовался, что он намерен уточнять.

"Что вы выясняете? Вы что, Главнокомандующий? Военные комментарии должны давать те, кто носит большие погоны и поэтому на них большая ответственность. А у нас, политиков, совсем другие полномочия", — подытожил нардеп, но не стал уточнять какие именно.

В комментариях под его видео не поняли посыла и уточнили, раз никому нельзя комментировать крушение российского самолета, зачем сам нардеп завел разговор на эту тему.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто был на борту Ил-76, который упал в Белгородской области. В украинской разведке прокомментировали ситуацию и рассказали новые сведения.