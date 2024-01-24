Лавров потребовал срочно собрать Совбез ООН из-за падения ИЛ-76, но его "дипломатично послали": подробности

Заседание Совбеза ООН состоится, но не тогда, когда хочет Россия

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал собрать срочное заседание Совбеза ООН после падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Однако ему отказали.

Об этом сообщают росСМИ, в частности ТАСС. Заседание планировали провести в 23:00 по московскому времени (22:00 по киевскому времени).

Глава российского МИД продолжил продвигать неподтвержденную информацию о том, что на борту упавшего военно-транспортного самолета находились украинские пленные. Он заявил, что Украина якобы сбила воздушное судно и сама сорвала обмен пленными, но добавил, что точными данными не располагает.

"Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района в Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому роковому самолету. Мы пригласили уже срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йоркскому времени", — сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Но, как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Франция ответила отказом.

"Как и можно было предположить, французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями Председателя Совета Безопасности в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена", — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский также обвинил Францию в том, что она якобы дает Украине время "выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего". Заседание Совбеза ООН страна согласна провести в четверг, 25 января в 17:00 по тихоокеанскому времени или 26 января в 00:00 по киевскому времени.

"Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества", — подытожил Полянский.

Украинский политик Борислав Береза высмеял ситуацию и заявил, что нытье россиян уже никто не хочет слушать даже в ООН. Поэтому страну дипломатично послали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР МО Украины обвинили РФ в срыве обмена пленными после крушения Ил-76. Достоверной информации о том, кто находился на борту, пока что нет.