Российская пропаганда начала сыпать агрессивными и бездоказательными заявлениями, преследуя ряд целей.

Российские пропагандисты используют катастрофу собственного самолета Ил-76, на борту которого погиб весь экипаж для создания собственной пропагандистской лжи. В частности, пропаганда РФ пытается посеять внутреннее недовольство среди украинцев и заставить Запад прекратить военную поддержку Украины из-за этого инцидента.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 24 января. Аналитики отмечают, что ряд наиболее агрессивных публичных спикеров России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, генерала Андрея Картаполова и известного алкоголика, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделали соответствующие пропагандистские заявления.

В частности, Картаполов призвал прекратить обмены военнопленными, поскольку Украина якобы намеренно сбила самолет с украинскими военнопленными – при том, что РФ не привела никаких доказательств того, что на борту действительно были украинцы. Медведев обвинил в уничтожении самолета "украинскую внутриполитическую борьбу". А Лавров пытался обвинить Украину в терроризме и созвать уже второе через несколько дней срочное заседание Совбеза ООН – но российского министра "послали".

Аналитики Института считают, что эти заявления сделаны в рамках российских информационных усилий, направленных на ослабление решительности и сплоченности украинского народа. Такими заявлениями террористы пытаются посеять недовольство в Украине и недоверие людей к правительству, поскольку обмен военнопленными является чувствительной темой обеих сторон и вызывает соответствующую реакцию.

Кроме того, российские пропагандисты и официальные лица пытаются заставить Запад прекратить поставки Украине систем ПВО и ракет ПВО – ставших костью в горле российских террористов. Для этого пропагандисты сделали бездоказательные заявления о том, что самолет якобы был сбит американскими или германскими ракетными системами – надеясь, что это заставит западные страны прекратить поставки.

Напомним, в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, весь экипаж самолета погиб.

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Об этом же могут свидетельствовать личности пилотов, служивших в авиаполке, постоянно перевозившем в Белгород боеприпасы. Россия в свою очередь обвинила в аварии самолета ВСУ и заявила, что на борту якобы находились более 60 украинских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о падении в России самолета Ил-76, на котором, по информации россиян, якобы были украинские военнопленные и выступил с требованием провести международное расследование.