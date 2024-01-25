"Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был": генерал Олещук сделал заявление

Террористы пытаются дискредитировать Украину в глазах цивилизованного мира

Воздушные силы Вооруженных сил Украины делают все возможное, чтобы оградить Украину от ракетного террора со стороны российских захватчиков. Сейчас у Воздушных сил появляется все больше возможностей уничтожать россиян там, где они этого не ожидают.

Об этом сказал командующий ПС ВСУ Николай Олещук. По его словам, российские террористы не могут ответить ВСУ на усиление способностей, поэтому пытаются дискредитировать Украину в глазах цивилизованного мира.

"В течение дня 24 января 2024 года исступленная российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – отметил он.

Генерал добавил, что Воздушные силы и дальше будут активно уничтожать российских террористов в воздухе, чтобы Харьков, Херсон, Одесса, Запорожье и другие города Украины были защищены от воздушного террора россиян. Российские террористы не смогут помешать ВС ВСУ защищать мирных жителей.

Напомним, в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, весь экипаж самолета погиб.

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Россия в свою очередь обвинила в аварии самолета ВСУ и заявила, что на борту якобы находились более 60 украинских военнопленных.

В ГУР МОУ не могут подтвердить информацию россиян, однако там отмечают, что украинская сторона уведомлений о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства от россиян не получала.