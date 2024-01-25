"Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був": генерал Олещук зробив заяву

Терористи намагаються дискредитувати Україну в очах цивілізованого світу

Повітряні сили Збройних сил України роблять усе можливе, щоб захистити Україну від ракетного терору з боку російських загарбників. Зараз у Повітряних сил з'являється все більше можливостей знищувати росіян там, де вони цього не чекають.

Про це сказав командувач ПС ЗСУ Микола Олещук. За його словами, російські терористи не можуть відповісти ЗСУ на посилення спроможностей, тому намагаються дискредитувати Україну в очах цивілізованого світу.

"Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", – зазначив він.

Генерал додав, що Повітряні сили й надалі будуть активно знищувати російських терористів у повітрі, щоб Харків, Херсон, Одеса, Запоріжжя та інші міста України були захищені від повітряного терору росіян. Російські терористи не зможуть завадити ПС ЗСУ захищати мирних мешканців.

Нагадаємо, у Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, увесь екіпаж літака загинув.

Українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Росія своєю чергою звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту нібито перебувало понад 60 українських військовополонених.

В ГУР МОУ не можуть підтвердити інформацію росіян, проте там зазначають, що українській стороні повідомлень про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору від росіян не надходило.