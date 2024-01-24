Зеленський відреагував на аварію Іл-76 у Росії: Україна хоче міжнародного розслідування

Україна хоче встановити всі обставини того, що сталося

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про падіння в Росії літака Іл-76, на якому, за інформацією росіян, нібито були українські військовополонені.

Як розповів глава держави у традиційному відеозверненні за підсумком 24 січня, Україна наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування інциденту.

За його словами, він заслухав доповіді від міністра оборони Рустема Умерова, головнокомандувача Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, голови ГУР Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

"Очевидно, що росіяни грають із життями українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", — зазначив він.

Зеленський додав, що необхідно встановити чіткі факти всіх обставин події, особливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській стороні та поза українським контролем.

За його словами, головком та голова генштабу повідомили про використання ППО, ГУР займеться з’ясуванням долі всіх полонених, а СБУ проведе розслідування.

"Я дав доручення міністру закордонних справ України проінформувати партнерів про наявні дані в Україні. Наша держава наполягатиме на міжнародному розслідуванні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Росія своєю чергою звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту нібито перебувало понад 60 українців військовополонених.

Наразі в ГУР не можуть підтвердити інформацію росіян, проте там зазначають, що українській стороні повідомлено про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору вони не ставили.