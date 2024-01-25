Падіння Іл-76 у Росії: СБУ виступила із заявою

Росіяни правду не сховають

За фактом падіння літака Повітряно-космічних сил Російської Федерації Іл-76 у Бєлгородській області Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в СБУ. Наразі проводиться комплекс заходів для з’ясування всіх обставин падіння повітряного судна росіян.

Досудове розслідування триває. Кримінальний кодекс України за порушення законів та звичаїв війни передбачає увʼязнення строком від восьми років до довічного позбавлення волі.

Відповідальність за статтею 438 КК настає за:

Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, — караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Додамо, що у день падіння Іл-76 24 січня президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, у якій зазначив, що наша країна вимагатиме міжнародного розслідування авіакатастрофи. Главі держави у той же день доповіли щодо інциденту міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, голова ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.

Проте, як зауважив Зеленський, необхідно встановити чіткі факти всіх обставин події, особливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території та поза українським контролем.

За його словами, головком та голова Генштабу повідомили про використання ППО, ГУР займеться з’ясуванням долі всіх полонених, а СБУ проведе розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що українські ЗМІ повідомляли, що літак Іл-76 перевозив ракети. Але у Кремлі звинуватили в падінні повітряного судна ЗСУ та заявили, що на борту нібито перебувало понад 60 українців військовополонених.