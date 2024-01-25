Поки що незрозуміло до кінця: у Путіна прокоментували аварію Іл-76 біля Бєлгорода

РФ звинувачує у знищенні Іл-76 Україну

У Кремлі не знають, як вплине катастрофа російського літака Іл-76, на борту якого загинув весь екіпаж, на продовження обміну полоненими. Там вважають, що поки що рано говорити про те, що сталося насправді.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Він також повторив слова російських пропагандистів про те, що на борту літака нібито були українські військовополонені.

"Обмін полоненими — це процес, який відбувається у повній тиші. Те, що українці вбили своїх полонених, своїх громадян, які мали опинитися у себе вдома буквально за добу, — це, звичайно, жахливий акт. Це не вкладається в голові. Як це позначиться на перспективах продовження цього процесу (обміну полоненими. — Ред.), вам ніхто не скаже", — сказав Пєсков.

Він повідомив, що президент РФ поки не давав будь-яких доручень у зв’язку з катастрофою Іл-76. За словами Пєскова, поки що говорити про це зарано.

"Спочатку все-таки повинні військові сказати, що сталося, і це можуть сказати лише наші військові, це їхня прерогатива. Вони дали загалом інформацію… Поки незрозуміло до кінця, що сталося, тільки вчора слідчі почали вивчати останки літака", – заявив він.

Пєсков також повідомив, що Кремль може погодитись на міжнародне розслідування. При цьому він зазначив, що умовою цього буде визнання катастрофи "злочинними діями київського режиму".

Нагадаємо, у Корочанському районі Білгородської області 24 січня впав російський військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, весь екіпаж літака загинув.

Українські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що літак перевозив ракети. Про це ж можуть свідчити особи пілотів, які служили в авіаполку, який постійно перевозив до Білгорода боєприпаси. Росія своєю чергою звинуватила в аварії літака ЗСУ і заявила, що на борту нібито перебувало понад 60 українських військовополонених.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про падіння в Росії літака Іл-76, та виступив із вимогою провести міжнародне розслідування.