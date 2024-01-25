Пока непонятно до конца: у Путина прокомментировали крушение Ил-76 возле Белгорода

РФ обвиняет в уничтожении Ил-76 Украину

В Кремле не знают, как повлияет катастрофа российского самолета Ил-76, на борту которого погиб весь экипаж, на продолжение обмена пленными. Там считают, что пока рано говорить о том что произошло на самом деле.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он также повторил слова российских пропагандистов о том, что на борту самолета якобы находились украинские военнопленные.

"Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это, конечно, чудовищный совершенно акт. Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса (обмена пленными. — Ред.), вам никто не скажет", — сказал Песков.

Он сообщил, что президент РФ пока не давал какие-либо поручения в связи с крушением Ил-76. По словам Пескова, пока говорить об этом рано.

"Сначала все-таки должны военные сказать, что произошло, и это могут сказать только наши военные, это их прерогатива. Они дали в общем информацию… Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета", – заявил он.

Песков также сообщил, что Кремль может согласиться на международное расследование. При этом он отметил, условием этого будет признание катастрофы "преступными действиями киевского режима".

Напомним, в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, весь экипаж самолета погиб.

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Об этом же могут свидетельствовать личности пилотов, служивших в авиаполке, постоянно перевозившем в Белгород боеприпасы. Россия в свою очередь обвинила в аварии самолета ВСУ и заявила, что на борту якобы находились более 60 украинских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о падении в России самолета Ил-76 и выступил с требованием провести международное расследование.