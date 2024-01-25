Падение Ил-76 в России: СБУ выступила с заявлением

Россияне правду не спрячут

По факту падения самолета Воздушно-космических сил Российской Федерации Ил-76 в Белгородской области Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в СБУ. В настоящее время проводится комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения воздушного судна россиян.

Досудебное расследование продолжается. Уголовный кодекс Украины за нарушение законов и обычаев войны предусматривает заключение сроком от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Ответственность по статье 438 УК следует за:

Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также предание приказа о совершении таких действий — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Те же действия, если они соединены с умышленным убийством, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Добавим, что в день падения Ил-76, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором отметил, что государство потребует международного расследования авиакатастрофы. Главе страны в тот же день доложили об инциденте министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

Однако, как отметил Зеленский, необходимо установить четкие факты всех обстоятельств происшествия, особенно с учетом того, что падение самолета произошло на российской территории и вне украинского контроля.

По его словам, главком и глава Генштаба сообщили об использовании ПВО, ГУР займется выяснением судьбы всех пленных, а СБУ проведет расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские СМИ сообщали, что самолет Ил-76 перевозил ракеты. Но в Кремле обвинили в падении воздушного судна ВСУ и заявили, что на борту якобы находились более 60 украинцев военнопленных.