Падение Ил-76. Как западные СМИ повторили роспропаганду и спохватились

Большинство новостей в западных медиа были отредактированы под вечер 24 января, оставив осадок.

Случай с падением самолета Ил-76 вблизи российского Белгорода 24 стал мастер-классом от РФ, как быстро забить информационное пространство своей точкой зрения, молниеносно издавая все новые и новые претензии. К сожалению, эти сообщения сразу подхватили и западные СМИ, ситуация начала меняться только через сутки. "Телеграф" анализирует, как реагировали СМИ и чиновники на инцидент.

Заголовки западных СМИ

Молниеносная реакция российских Минобороны, Госдумы, губернатора Белгородской обл. и всех подряд в России принесла свои плоды. В начале западные медиа дружно начали цитировать российскую сторону: кто-то более сдержанно, добавляя примечание "наше агентство не может подтвердить наличие пленных на борту", кто-то фильтровал сообщения со слабым энтузиазмом. Хотя какая-то украинская реакция в виде обращения президента Владимира Зеленского, заявлений ГУР и Генштаба появилась вечером 24 января, это немного спасло ситуацию и тональность заголовков изменилась. Теперь СМИ стали освещать украинскую точку зрения тоже.

"Украина сбила российский военный самолет, убив 74 человека, — официальные лица"

Пальма первенства достается изданию The Washinton Post, выпустившему новость с заголовком: "Украина сбила российский военный самолет, убив 74 человека, — официальные лица". "Официальные лица" звучит солидно, но важный нюанс, что речь о российских должностных лицах, заинтересованной стороне/участнице войны, но этого в заглавии нет. Автором этой новости является корреспондентка Мария Ильюшина, выпускница московского вуза. Новость была отредактирована после видеообращения Владимира Зеленского и дополнена его комментарием в третьем абзаце. Новость содержит предложение: "Ни одно из утверждений, ни о том, кто был на борту, ни о причинах катастрофы, нельзя было проверить независимо". Также указывается, что чиновники России не предоставили доказательств использования ракет немецкого или американского производства.

Politico акцентировало внимание на самом факте падения самолета

Издание Politico в заголовке акцентировало факт падения самолета и потому, что он гигантский, поскольку это единственное, что точно известно в этой ситуации, а остальные комментарии и заявления добавило дальше. В то же время, издание заметило два украинских медиа, которые днем 24 января выпустили новости, что ВСУ сбили самолет и что он мог нести ракеты, указав затем также факт опровержения.

Среди украинцев вызвала возмущение статья CNN, поскольку там была отражена только российская позиция. Об этом написала в своем Facebook украинская журналистка Кристина Зеленюк.

"Знаете, думала, когда полезу все это читать, то будет кровь из глаз, потому что российской информации и заявлений куча, а с украинской стороны — почти ноль. Но, хорошая для нас новость в том, что новости и статьи о падении российского Ил-76 писали для NYT, Politico и других наши украинские журналисты, только CNN отметился, давая чисто российскую позицию, добавив о "смертоносных украинских ударах по Белгороду", — написала Зеленюк.

Такая статья на сайте CNN действительно есть, она обновлена украинской позицией (Зеленский, ГУР, Генштаб ВСУ), хотя в конце имеет такой вот интересный абзац:

"В конце прошлого года пограничный город Белгород стал местом одной из самых смертоносных украинских атак на русскую землю. По меньшей мере 24 человека, в том числе трое детей, погибли, еще 108 получили ранения в результате нападений, которые спровоцировали ответные удары России по Харьковской области Украины".

Свежий анализ CNN имеет иную тональность, чем вчерашний. "Таинственная катастрофа российского самолета вызывает больше вопросов, чем ответов".

25 января CNN выпустил новый анализ падения Ил-76 с заголовком "Таинственная катастрофа российского самолета вызывает больше вопросов, чем ответов". Здесь журналист цитирует уже сразу обе стороны и перечисляет собственно список вопросов:

до сих пор непонятно, почему разбился самолет,

указывает, что первые изображения обломков на земле неубедительны .

обломков на земле . спрашивает, действительно ли украинцы знали о времени и маршруте самолета, была ли эта информация передана. Указывается, что ответить могут два бортовых самописца самолета.

подметил, что российская ПРО была в состоянии повышенной готовности в среду и что украинский беспилотник был сбит незадолго до падения самолета.

загадочным элементом есть только трое охранников,

Подчеркивает, что эта авиакатастрофа имеет политические измерения и стала эпизодом информационной войны, и приходит к выводу, что, скорее всего, в этом случае независимый анализ на месте был невозможен.

"Это был бы рискованный полет, если бы украинцы не были уведомлены о его целях, как утверждают россияне. В общем, российские самолеты Ил-76 остаются далеко за пределами радиуса действия украинских ракет; это был бы первый случай после полномасштабного российского вторжения в Украину почти два года назад, когда один из них был сбит", — пишет издание.

"Сбит самолет: вопрос до сих пор без ответа на фоне претензий Украины и России",

Британское издание BBC также выпустило несколько новостей в разных форматах, заголовки традиционно меняются с появлением украинской реакции: "В самолете, по словам России, не выжили 65 украинских военнопленных" (важно, что источник обозначен как российский, в отличие от WP), "Сбит самолет: вопрос до сих пор без ответа на фоне претензий Украины и России", "Россия рисковала жизнями в сбитом самолете, – Владимир Зеленский". В статье о вопросе корреспондентка BBC в Киеве Сара Рейнсфорд делает упор на информационных войнах в условиях боевых действий. Но добавляет, что важно помнить, что Россия имеет долгую историю наглой лжи и дезинформации.

"Это было доказано с убытком MH17 и отравлением "Новичком" в Солсбери, если назвать всего два серьезных инцидента за последнее десятилетие", — пишет Рейнсфорд в начале и добавляет, что каждое русское слово нужно тщательно проверить перед повторением.

Euronews обращает внимание на то, что союзники Украины пообещали больше военной помощи, хотя их ресурсы ограничены. Помощь от Соединенных Штатов, безусловно, крупнейшего поставщика в Украине, также натолкнулась на политические препятствия. Министерство обороны Германии заявило в среду, что планирует отправить в Украину шесть вертолетов Sea King Mk41.

Реакция политиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в совершении "теракта" и попросил созвать экстренное заседание Совбеза ООН на 24 января. Председательствующая в ООН Франция отказала российскому министру и отклонила запрос, назначив заседание на вечер 25 января.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что его страна США знает о ситуации с падением Ил-76, однако, не располагает достаточными данными, чтобы согласиться с версией России или Украины.

"Мы видели сообщения [о падении транспортного самолета], но не можем подтвердить их. Работаем над тем, чтобы получить больше данных", – сказал Кирби.

Несмотря на опасения украинских аналитиков, что Россия устроила какую-то провокацию на фоне заявлений о предоставлении Украине более мощного оружия и это может посеять сомнения у стран-союзниц, пока никаких таких публичных заявлений не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что в настоящее время известно о крушении Ил-76. Специалисты поделились своим мнением, что на самом деле могло произойти.