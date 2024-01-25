На упавшем Ил-76 должны были находиться VIP-путинцы: громкие подробности от ГУР

Российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 должны были лететь военно-политические VIP-персоны России. Однако в последний момент ФСБ запретила им садиться в самолет.

По его словам, все это украинская разведка выяснила уже после аварии самолета. Юсов добавил, что в местный морг в Белгороде накануне доставили только пять тел. А российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета, их фактически прогнали представители ФСБ и военные.

"Эти и другие факты указывают на возможность сознательных действий страны-агрессора. Мы понимаем, что речь идет о жизнях наших защитников, а также о тяжелом эмоциональном состоянии семей наших защитников. Именно поэтому и комментарии и официальная позиция происходит максимально взвешенно и максимально корректно", — подчеркнул он.

Напомним, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Они обвинили в сбитии самолета Украину. В ГУР Минобороны подтвердили, что в этот день должен был состояться обмен пленными. Однако того, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтвердили. Спустя сутки после катастрофы Россия так и не предоставила доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что на данный момент известно о крушении Ил-76. Специалисты поделились своим мнением, что на самом деле могло произойти.