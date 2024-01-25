На Іл-76, що впав, мали перебувати VIP-путинці: гучні подробиці від ГУР

Російським рятувальникам не дозволили провести огляд місця падіння літака

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області, мали летіти військово-політичні VIP-персони Росії. Проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати у літак.

За його словами, все це українська розвідка з’ясувала вже після аварії літака. Юсов додав, що до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл. А російським рятувальникам не дозволили провести огляд місця падіння літака, їх фактично прогнали представники ФСБ та військові.

"Ці та інші факти вказують на можливість свідомих дій країни-агресора. Ми розуміємо, що йдеться про життя наших оборонців, а також про тяжкий емоційний стан сімей наших захисників. Саме тому і коментарі та офіційна позиція відбувається максимально виважено та максимально коректно", — наголосив він.

Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Вони звинуватили у збитті літака Україну. У ГУР Міноборони підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими. Однак те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтвердили. За добу після катастрофи Росія так і не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені.

Раніше "Телеграф" розповідав усе, що на цей час відомо про катастрофу Іл-76. Фахівці поділилися своєю думкою, що насправді могло статися.