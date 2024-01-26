У ГУР розповіли про обмін полоненими, зірваний через падіння Іл-76: був би найбільшим

Інформація щодо списків українських військовополонених, опублікованих російськими пропагандистами, вивчається

Обмін полоненими з Росією, запланований на 24 січня, і зірваний на тлі падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області, мав бути одним із найбільших за всю історію повномасштабної війни. До того ж він був "ювілейним" — п’ятдесятим.

"Ми не надаватимемо точної цифри (військовополонених, яких мали обміняти — ред.). І до обміну, доки він не станеться, такі речі не практикуються. Але це має бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він має бути ювілейним — 50-м, але, на жаль, не відбувся", — повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він додав, що інформація щодо списків українських військовополонених, опублікованих російськими пропагандистами, вивчається. Також відбуваються переговори із сім’ями полонених.

"Тобто списки, які з’являються через джерела російської пропаганди, вони з’являються для того, щоб протестувати і викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо", — наголосив представник ГУР.

За його словами, якщо Росія захоче оприлюднити списки офіційно, вона має зробити це через структури, які стосуються прямої роботи з військовополоненими. Йдеться про Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо. Інакше це все — навмисна інформаційно-психологічна робота ворога.

Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Вони звинуватили у збитті літака Україну. У ГУР Міноборони підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими. Однак те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтвердили. За добу після катастрофи Росія так і не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені.

Як повідомляв "Телеграф", Росія позадкувала у питанні обміну полоненими. Одразу після падіння Іл-76 голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Проте вже наступного дня він заявив, що РФ розмовлятиме "хоч із чортом", оскільки "не може покинути хлопців".