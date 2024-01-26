В ГУР рассказали об обмене пленными, сорванном из-за падения Ил-76: был бы самым крупным

Информация по спискам украинских военнопленных, опубликованных российскими пропагандистами, изучается

Обмен пленными с Россией, запланированный на 24 января, и сорвавшийся на фоне крушения российского Ил-76 в Белгородской области, должен был быть одним из самых крупных за всю историю полномасштабной войны. К тому же он был "юбилейным" — пятидесятым.

"Мы не будем придавать точной цифры (военнопленных, которых должны были обменять — ред.). И до обмена, пока он не произойдет, такие вещи не практикуются. Но это должен быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен быть юбилейный — 50-й, но, к сожалению, не состоялся", — сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он добавил, что информация по спискам украинских военнопленных, опубликованных российскими пропагандистами, изучается. Также происходят переговоры с семьями пленных.

"То есть списки, которые появляются из-за источников российской пропаганды, они появляются для того, чтобы протестовать и вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем", — подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, если Россия захочет обнародовать списки официально, она должна будет сделать это через структуры, которые касаются прямой работы с военнопленными. Речь о Министерстве обороны, спецслужбах, гуманитарном штабе и т.д. В противном случае все это — намеренная информационно-психологическая работа врага.

Напомним, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Они обвинили в сбитии самолета Украину. В ГУР Минобороны подтвердили, что в этот день должен был состояться обмен пленными. Однако того, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтвердили. Спустя сутки после катастрофы Россия так и не предоставила доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные.

Как сообщал "Телеграф", Россия пошла на попятную в вопросе обмена пленными. Сразу после падения Ил-76 глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок. Однако уже на следующий день он заявил, что РФ будет разговаривать "хоть с чертом", поскольку "не может бросить ребят".