У Путіна дали задню у питанні обміну полоненими

У Держдумі заявили, що розмовлятиме "хоч із чортом"

У Росії зробили чергову цинічну заяву на тлі падіння Іл-76 у Білгородській області. Голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов прокоментував перспективи подальших обмінів військовополоненими з Україною. У Кремлі вирішили дати задню.

У Держдумі сказали, що розмовлятиме "хоч із чортом", оскільки "не може покинути хлопців". Таку заяву російського чиновника поширили РосЗМІ.

"Ми не можемо кинути наших хлопців, тому розмовлятимемо хоч із чортом, працювати хоч із нечистим, але нам треба наших хлопців витягувати, у нас немає іншого виходу, розмовлятимемо", — сказав Картаполов журналістам.

Варто зазначити, що напередодні Картаполов заявляв, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені. Він закликав призупинити усі обміни військовополоненими на невизначений термін.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у "внутрішньополітичній боротьбі". Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН та звинуватив Україну в тероризмі.

Коментуючи ці заяви, в ISW зазначили, що такі російські звинувачення частково мають на меті посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни.

Нагадаємо, українські ЗМІ 24 січня повідомляли, що збитий у Білгородській області літак Іл-76 перевозив ракети. Але в Кремлі звинуватили в падінні на повітряне судно ЗСУ та заявили, що на борту нібито перебували понад 60 українців військовополонених.

Раніше "Телеграф" повідомив, що за фактом падіння літака ЗС РФ Іл-76 у Білгородській області Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).