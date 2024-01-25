У Путина пошли на попятную в вопросе обмена пленными

В Госдуме заявили, что будет разговаривать "хоть с чертом"

В России сделали очередное циничное заявление на фоне падения Ил-76 в Белгородской области. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной. В Кремле решили пойти на попятную.

В Госдуме сказали, что будет разговаривать "хоть с чертом", поскольку "не может бросить ребят". Такое заявление российского чиновника распространили РосСМИ.

"Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать", — сказал Картаполов журналистам.

Стоит отметить, что накануне Картаполов заявлял, будто Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные. Он призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.

В то же время заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил украинцев во "внутриполитической борьбе". Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к срочному созыву заседания Совбеза ООН и обвинил Украину в терроризме.

Комментируя эти заявления, в ISW отметили, что такие российские обвинения частично имеют целью усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.

Напомним, украинские СМИ 24 января сообщали, что сбитый в Белгородской области самолет Ил-76 перевозил ракеты. Но в Кремле обвинили в падении на воздушное судно ВСУ и заявили, что на борту якобы находились более 60 украинцев военнопленных.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по факту падения самолета ВС РФ Ил-76 в Белгородской области Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).