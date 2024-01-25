Не вʼяжеться з пропагандою РФ: у ГУР розповіли, скільки тіл привезли до моргу після авіатрощі Іл-76

Не дарма рятувальників швиденько прогнали звідти?

Після того, як російський Іл-76 впав у Бєлгородській області, до моргу привезли лише пʼять тіл. Що відповідає кількості членів екіпажу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, представників Міністерства з надзвичайних справ РФ "фактично вигнали" з місця падіння співробітники Федеральної служби безпеки та російські військові.

"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити згідно з протоколом огляд місця і локалізацію цієї трощі", – зазначив Юсов.

Він також зауважив, що на відео з місця авіатрощі не видно решток людських тіл.

Видно решти лише одного тіла

Представник ГУР повідомив, що згідно з агентурними даними в день падіння літака до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл – це число відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76.

Слідчий комітет на місці авіатрощі

Зазначимо, що ЗМІ зʼясували, хто був на борту літака Іл-76 з членів екіпажу. Журналісти використали списки ГУР, у яких містились дані осіб, які займаються перевезенням зброї та боєприпасів. До того ж родичі трьох членів екіпажу літака підтвердили їхню загибель, інформація про решту залишається непідтвердженою.

ГУР прокоментувало подальший обмін полоненими

В ефірі телемарафону Андрій Юсов розповів, що у середу, 24 січня, мав відбутися ювілейний – 50 обмін полоненими. Україна надалі працюватиме над тим, щоб такі обміни тривали, але це двосторонній процес.

"Україна зацікавлена у тому, щоб повертати своїх захисників, ми можемо і будемо віддавати полонених росіян. Однак для цього Росія має не грати в інформаційні пропагандистські ігри, а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права", — наголосив Юсов.

Раніше "Телеграф" писав, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області, мали летіти військово-політичні VIP-персони Росії.