Падіння Іл-76: омбудсмен пояснив, чому Росія напевно бреше щодо полонених

Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що немає жодних ознак, що на борту літака Іл-76, що впав під Бєлгородом, могли бути десятки людей, як заявляють у Росії. Щобільше, якби РФ мала у своєму розпорядженні хоч якісь докази цього, вона б вже їх оприлюднила.

Коментуючи ситуацію з літаком в ефірі телемарафону, Лубінець наголосив, що згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за життя та здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх у полоні. В цьому випадку – Росія.

"До моменту, коли військовополонені через процес обміну повертаються на свою Батьківщину, до того часу вся відповідальність лежить на стороні утримання. Отже, у нашому випадку, навіть якщо планувався цей обмін, Російська Федерація мала повідомити представників МКЧХ, що вони транспортуватимуть військовополонених. І таким чином провадиться ця юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього маршруту", — розповів уповноважений.

Лубінець додав, що Росія наперед спланувала інформаційну кампанію проти України. Це пояснює швидкі реакцій з боку РФ.

"Ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування. Сьогодні я надішлю листи на ООН, Червоного хреста. Ми вже їх готуємо. Але повірте, що юридично чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції та гідно поводимося як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які перебувають на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли окупувати нашу територію", — зазначив омбудсмен.

За його словами, достеменно поки що невідомо, хто перебував на борту Іл-76 у момент авіакатастрофи. Однак він сумнівається, що там могли бути десятки людей, як стверджують у РФ.

"Якби там були тіла, знову ж таки, я не є експертом, але, на мій погляд, якби там у росіян були хоч якісь фото чи відео, які вони могли показати, що там знаходяться військовополонені, то вони б це використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей. Громадян України чи не громадян України", — резюмував Лубінець.

Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомили, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Вони звинуватили у збитті літака Україну. У ГУР Міноборони підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими. Однак те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтвердили. Через добу після катастрофи Росія так і не надала доказів того, що на борту були українські військовополонені.

Раніше "Телеграф" розповідав усе, що на цей час відомо про катастрофу Іл-76. Фахівці поділилися своєю думкою, що насправді могло статися.