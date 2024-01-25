Падение Ил-76: омбудсмен объяснил, почему Россия наверняка врет насчет пленных

Украина требует прозрачного международного расследования

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нет никаких признаков, что на борту упавшего под Белгородом самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России. Более того, если бы РФ располагала хоть какими-то доказательствами этого, она бы уже их обнародовала.

Комментируя ситуацию с самолетом в эфире телемарафона, Лубинец подчеркнул, что согласно Женевской конвенции, всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену. В данном случае — Россия.

"До момента, когда военнопленные через процесс обмена возвращаются на свою Родину, до того времени вся ответственность лежит на стороне содержания. Итак, в нашем случае, даже если планировался этот обмен, Российская Федерация должна была сообщить представителям МККК, что они будут транспортировать военнопленных. И таким образом производится эта юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время этого маршрута", — рассказал уполномоченный.

Лубинец добавил, что Россия заранее спланировала информационную кампанию против Украины. Это является объяснением быстрых реакций со стороны РФ.

"Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма на ООН, Красному кресту. Мы уже их готовим. Но поверьте, что юридически четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевские конвенции и достойно обращаемся как с военнопленными, так и с всеми гражданами, которые находятся на территории нашего государства, даже если это россияне, пришедшие оккупировать нашу территорию", — отметил омбудсмен.

По его словам, достоверно пока неизвестно, кто находился на борту Ил-76 в момент авиакатастрофы. Однако он имеет сомнения, что там могли быть десятки людей, как утверждают в РФ.

"Если бы там были тела, опять же, я не являюсь экспертом, но, на мой взгляд, если бы там у россиян были хоть какие-то фото или видео, которые они могли показать, что там находятся военнопленные, то они это бы использовали. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей. Граждан Украины или не граждан Украины", — резюмировал Лубинец.

Напомним, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщили, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Они обвинили в сбитии самолета Украину. В ГУР Минобороны подтвердили, что в этот день должен был состояться обмен пленными. Однако того, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтвердили. Спустя сутки после катастрофы Россия так и не предоставила доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что на данный момент известно о крушении Ил-76. Специалисты поделились своим мнением, что на самом деле могло произойти.