Не вяжется с пропагандой РФ: в ГУР рассказали, сколько тел привезли в морг после авиакрушения Ил-76

Не зря спасателей быстренько прогнали оттуда?

После того, как российский Ил-76 упал в Белгородской области, в морг привезли всего пять тел. Что соответствует количеству членов экипажа.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью "Радио Свобода". По его словам, представителей Министерства по чрезвычайным делам РФ "фактически прогнали" с места падения сотрудники Федеральной службы безопасности и российские военные.

"Приехавшие на место происшествия представители российского МЧС были фактически изгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить согласно протоколу осмотр места и локализацию этой трости", – отметил Юсов.

Он также отметил, что на видео с места авиакрушения не видно останков человеческих тел.

Видны остатки одного тела

Представитель ГУР сообщил, что согласно агентурным данным в день падения самолета в белгородский морг попало всего пять тел – это число соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76.

Следственный комитет на месте авиатрощи

Отметим, что СМИ выяснили, кто находился на борту самолета Ил-76 из членов экипажа. Журналисты использовали списки ГУР, в которых содержались данные лиц, занимающихся перевозкой оружия и боеприпасов. К тому же, родственники трех членов экипажа самолета подтвердили их гибель, информация об остальных остается неподтвержденной.

ГУР прокомментировало дальнейший обмен пленными

В эфире телемарафона Андрей Юсов рассказал, что в среду, 24 января, должен был состояться юбилейный – 50-й обмен пленными. Украина будет продолжать работать над тем, чтобы такие обмены продолжались, но это двусторонний процесс.

" Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников, мы можем и будем отдавать пленных россиян. Однако для этого Россия должна не играть в информационные пропагандистские игры, а работать над исполнением международного гуманитарного права", — подчеркнул Юсов.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 должны были лететь военно-политические VIP-персоны России.