Падение Ил-76 под Белгородом: Координационный штаб сделал заявление о списках пленных

Россияне пытаются скрыть причины и последствия падения Ил-76

Украинских пленных в количестве 65 человек, списки имен которых опубликовали недавно российские террористы, действительно планировалось вернуть в Украину в рамках обмена военнопленными 24 января. Обмен сорвали русские террористы.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными во время встречи с родным и близкими военнопленных 26 января. Впрочем, по информации штаба, нет доказательств того, что на борту самолета действительно находилось такое количество людей.

"Пока отсутствуют сведения, которые указывали бы на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", — сказал глава Штаба., руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов

Первый замглавы СБУ Сергей Андрущенко отметил, что Россия пытается скрыть от общественности истинные причины и последствия аварии самолета. Так, место падения охранялось сотрудниками ФСБ РФ и военными, а международных экспертов россияне допускать отказались.

Россияне на запрос Украины по поводу судьбы военнопленных ответили с большой задержкой, предоставив ссылки на списки, которые уже публиковали российские пропагандисты. Там действительно указаны имена и фамилии тех, кого планировали в обмен, но родственники на доступных видеоматериалах не узнали своих среди показанных нескольких погибших.

"Координационный штаб настаивает на всестороннем и компетентном международном расследовании этого события и сделает все возможное, чтобы правда была установлена", – говорится в сообщении по итогам встречи.

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Они обвинили в сбитии самолета Украину. В ГУР Минобороны подтвердили, что в этот день должен был состояться обмен пленными. Однако то, что на самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтвердили. Через сутки после катастрофы Россия так и не предоставила доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные.

Отметим, что ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявляли, что оккупанты могли использовать украинских военнопленных как живой щит. На борту Ил-76 могли быть ракеты для С-300. Это только одна из версий. Все обстоятельства сейчас изучаются.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин прокомментировал уничтожение Ил-76. Он заявил, что Украина знала, что на борту военнопленные. А ракеты, запущенные в самолет, французские или американские.