Війна — день 702: дивна ситуація в Авдіївці та підготовка Європи до війни

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 26 січня 2024 року. З’явилися чутки, ніби президент Росії Володимир Путін неофіційно повідомив країни Заходу про готовність до переговорів про майбутні заходи безпеки для України. Тим часом країни Європи повним ходом готуються до війни, зокрема Німеччина, яка вже розробляє план оборони. Загалом, як стверджує віце-прем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, над сценарієм ймовірної війни з РФ працюють щонайменше п’ять країн-союзників НАТО. Залишається напруженою ситуація і в районі Авдіївки, яку аналітики вже навіть визнали "дивною".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Франція передала Україні два РСЗВ LRU в рамках коаліції артилерії, — про це стало відомо з інтерв’ю глави коаліції "Артилерія для України", генерала Жана-Мішеля Гійотона, прес-службі Міноборони Франції.

Карта бойових дій у районі Авдіївки на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Авдіївці DeepState 25.01.2024

Що було в Україні 23 січня — читайте за посиланням: Війна — день 699: на фронті "гаряче", РФ влаштувала новий ракетний обстріл

Інформацію за 24 січня дивіться за посиланням: Війна — день 700: РФ атакує українські міста та перехоплює ініціативу на фронті

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 701: ситуація на фронті ускладнюється, окупанти рвуться до Авдіївки