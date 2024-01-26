Судний день для ворога: з’явилося відео удару HIMARS по окупантах під Іловайськом

Окупаційна "влада" не коментує подію

Українська армія вдарила по військовій частині російських загарбників під окупованим Іловайськом у Донецькій області. У мережі вже з’явилося відео, як HIMARS влаштував загарбникам "судний день".

Ролик, на якому видно удар, опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Подробиці з’явилися у його Telegram.

"Z-військори повідомили, що удару HIMARS було завдано по накопиченню операторів БпЛА, які зібралися на навчання", — написав він.

Нагадаємо, що згідно з даними з відкритих джерел, під Іловайськом у момент удару перебували оператори БПЛА з "батальйону Судоплатова". Це державна військова компанія, яка не звітує перед силовими структурами. Вона з’явилася ще 2023 року. Туди набирають військових через рекрутинг. Тобто це не просто "гарматне м’ясо", а добре озброєний підрозділ, в який вливають багато грошей.

Загалом на полігоні було понад 150 осіб. Але під удар потрапили лише оператори БПЛА. Згідно з повідомленнями, зараз керівництво батальйону намагається призначити винних за цей інцидент і швидше зам’яти його.

Самі бійці звинувачують начальника курсу проектів "Судний день". Нібито він відправив координати полігону невідомим особам, які мали приїхати на підготовку. Але замість підкріплення прилетіли снаряди, випущені HIMARS.

Офіційно цю інформацію не коментувала ні російська влада, ні українська сторона. Відомості про обстріл полігону, кількість загиблих та постраждалих потребують уточнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в результаті удару 24 особи загинули і ще 4 отримали травми.