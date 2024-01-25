HIMARS знищив десятки окупантів? У росіян істерика через Іловайськ

Офіційно Кремль не коментував інцидент, українська сторона також утрималася

Вдень у середу, 24 січня 2024 року, вже після перших повідомлень про падіння літака Іл-76 у Росії, було здійснено атаку на полігон біля селища Покровка, що під Іловайськом Донецької області. Обстріл, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS забрав життя 24 російських військовослужбовців.

Російські воєнкори підтверджують, що вибухи на території військової частини №78528 пролунали приблизно о 15:00 в середу. Удар прийшовся по місцю скупчення операторів дронів, 24 загинули й ще 4 отримали травми, повідомляє український журналіст Денис Казанський.

Сценарій війни Росії та НАТО

Офіційно цю інформацію не коментувала ні російська влада, ні українська сторона. Дані про обстріл полігону, кількість загиблих та постраждалих потребують уточнення.

Подробиці удару по полігону під Іловайськом

За даними з відкритих джерел, під Іловайськом у момент удару перебували оператори БПЛА з "батальйону Судоплатова". Це державна військова компанія, яка не звітує перед силовими структурами. Вона з’явилася ще у 2023 році. Туди набирають військових через рекрутинг. Тобто це не просто "гарматне м’ясо", а добре озброєний підрозділ, в який "вливають" багато грошей.

Від Іловайська до Покровки менше 7 км

Загалом на полігоні було понад 150 осіб. Але під удар потрапили лише оператори БПЛА. Згідно з повідомленнями, зараз керівництво батальйону намагається призначити винних за цей інцидент і швидше зам’яти його.

Самі бійці звинувачують начальника курсу проєктів "Судний день". Нібито він відправив координати полігону невідомим особам, які мали приїхати на підготовку. Але замість підкріплення прилетіли снаряди, випущені HIMARS.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик упіймав російську пропаганду на брехні в повідомленнях про знищення літака Іл-76 у Бєлгородській області. Він пояснив суть провокації.