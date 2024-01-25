HIMARS уничтожил десятки оккупантов? У россиян истерика из-за Иловайска

Официально Кремль не комментировал инцидент, украинская сторона тоже воздержалась

Днем в среду, 24 января 2024 года, уже после первых сообщений о падении самолета Ил-76 в России, была совершена атака на полигон возле поселка Покровка, под Иловайском Донецкой области. Обстрел, предположительно из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS унес жизни 24 российских военнослужащих.

Российские военкоры подтверждают, что взрывы на территории военной части №78528 прозвучали в среду примерно в 15:00. Удар пришелся по месту скопления операторов дронов, 24 погибли и еще 4 получили травмы, сообщает украинский журналист Денис Казанский.

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Официально эту информацию не комментировали ни российские власти, ни украинская сторона. Сведения об обстреле полигона, количестве погибших и пострадавших требуют уточнения.

Подробности удара по полигону под Иловайском

Согласно данным из открытых источников, под Иловайском в момент удара находились операторы БПЛА из "батальона Судоплатова". Это государственная военная компания, которая не отчитывается перед силовыми структурами. Она появилась еще в 2023 году. Туда набирают военных через рекрутинг. То есть, это не просто "пушечное мясо", а хорошо вооруженное подразделение, в которое вливают много денег.

От Иловайска до Покровки менее 7 км

Всего на полигоне было более 150 человек. Но под удар попали только операторы БПЛА. Согласно сообщениям, сейчас руководство батальона пытается назначить виновных за этот инцидент и скорее замять его.

Сами бойцы в произошедшем обвиняют начальника курса проектов "Судный день". Якобы он отправил координаты полигона неизвестным лицам, которые должны были приехать на подготовку. Но вместо подкрепления прилетели снаряды, выпущенные HIMARS.

Ранее "Телеграф" писал, что военный аналитик поймал российскую пропаганду на лжи в сообщениях об уничтожении самолета Ил-76 в Белгородской области. Он объяснил суть провокации.