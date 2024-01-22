Обстріл Донецька: пропагандисти створили топ "варварських ударів карателів", але зганьбилися

Окупанти роблять пропаганду на смертях мирних жителів

Проросійські пропагандисти після нового обстрілу Донецька вирішили зробити добірку "варварських ударів каратєлєй", щоб, очевидно, показати наскільки погана Україна. Однак навіть у цьому вони серйозно облажалися.

Підловив пропаганду на маніпуляціях та брехні український блогер Денис Казанський. Він навів за приклад пост колаборанта Чаленка, який публікує список "дев’яти найбільш варварських обстрілів Донецька українськими каратєлями".

Перше, що підмітив Казанський навіть не вникаючи в "топ", те, що він складається з 9 позицій, хоча зазвичай такі "топи" складаються з круглих чисел, наприклад, 10.

"За 10 років війни не набралося більше "варварських обстрілів"?", — зауважив він.

А далі Казанський пройшовся по списку, у якому, незважаючи на казки росіян про "8 років бомбили Донбас", обстрілів до повномасштабного вторгнення набралося лише три. І до них є величезні питання.

"З них як мінімум один — обстріл зупинки на Босі 22 січня 2015 року — був здійснений не ЗСУ, а козацькими бандформуваннями РФ, у ході розбірок з "Оплотом" Захарченка. Це визнали самі "ДНРівці", ту історію багато разів уже розслідували і розбирали, не розписуватиму докладно", — зазначає він і додає "А знаєте скільки прийшлося "варварських обстрілів Донецька каратєлями" на період дії Мінських угод з 2015 по 2022? 0. Нуль. Жодного. Україна так страшно і цинічно не дотримувалася Мінських угод, так підло бомбила Донбас 8 років, що навіть сам пропагандист Чаленко жодного варварського обстрілу не зафіксував".

Інші 6 обстрілів Казанський називає прямим наслідком розв’язаної Путіним "СВО" адже вони сталися вже в період з 2022 по 2024 рік.

"Якби Росія не розірвала Мінські угоди і не стала б "захищати Донбас", цих обстрілів не було б, усі загиблі люди залишилися б живими. Їхні смерті — цілком на совісті російського керівництва та "захисників з РФ". Які не захищають жителів Донбасу, а навмисно їх підставляють", — пише блогер.

А щодо останнього інциденту Казанський зазначив, що росіянам настільки всеодно на безпеку цивільних, що за весь час війни вони не перейнялися закриттям таких ринків у прифронтових районах.

"Але коли ж ця Z-мерзота дбала про безпеку цивільних. Для них навпаки — чим більше трупів, тим краще картинка. З 2014 вони тільки й робили, що піарилися на трупах", — каже він.

Від себе нагадаємо, як раніше ми писали, у ЗСУ вже прокоментували новий обстріл Донецька та заперечують свою причетність.

"Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк – це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців", – йшлося у повідомленні.

Більше того, додамо, що самі донеччани сумніваються в "ударі ЗСУ", як про це говорять у РФ. Навпаки, деякі з них вважають, що обстріл вела сама Росія.