Росіяни масовано вдарили по місту в Запорізькій області: обвалилася половина дев’ятиповерхівки (фото)

Місця ударів обстежують фахівці

Російські війська 18 січня завдали авіаударів по прифронтовому місту Оріхів, що в Запорізькій області. Окупанти влучили у багатоповерхівку, яка буквально склалася від сили вибуху.

Про це повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко. За його даними, атака сталася вдень. Вона складалася із 6 авіударів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

"Ворожі бомби влучили в нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок", — каже він.

У багатоповерхівці від влучення бомби впав цілий під’їзд.

"Гори будівельного сміття — все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя", — зазначає Малашко.

Наразі місця ударів обстежують фахівці. Інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері 16 січня після 21:42, росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову. Внаслідок цього у Холодногірському районі пошкоджено фасади близько 19 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватного медичного закладу, знищено 14 автомобілів. На місці подій побував фотокор "Телеграф" Ян Доброносов, який показав наслідки атаки.